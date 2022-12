Will Smith et ses enfants prennent le relais de Red Table Talk

Will Smith et ses enfants prennent le relais Discussion de table rouge!

Will Smith explique comment “l’émancipation” l’a poussé jusqu’à ses limites

Pour la première fois, Will Smith reprend le Tableau rouge avec ses trois enfants pour parler de la période la plus épuisante et transformatrice de sa vie – faire le film Émancipation. Dans ce Red Table Talk profondément intime et révélateur, Will raconte comment, pour la première fois de sa carrière, il a failli “aller trop loin” et presque “se perdre”.

Will partage les plus grandes révélations de sa vie, un moment horrible qu’il a vécu pendant le tournage et une co-star qui a refusé de lui parler. Trey, Jaden et Willow posent des questions à leur père sur la façon dont il a pu se remettre du traumatisme de jouer un personnage aussi intense. Plus des surprises émotionnelles du réalisateur Antoine Fuqua, de la co-vedette Ben Foster et de la fan n°1 de Will dans le monde : sa mère.

Nous avons un clip exclusif de l'épisode ci-dessous où Will décrit le moment terrifiant où il s'est retrouvé enfermé dans un instrument d'esclavage. Découvrez le clip :







Nous serions terrifiés. Pouvez-vous imaginer porter cette chaîne de cou? C’est tellement déshumanisant et même pas quelque chose que nous voudrions mettre sur un animal, encore moins un humain. Il fait également valoir un point important, en ce sens qu’il est une célèbre star de cinéma Will Smith portant une chaîne pendant quelques minutes par rapport à quelqu’un qui est obligé de la porter plus longtemps sans aucun soulagement en vue.

As-tu regardé Émancipation encore? Nous avons pensé que c’était un film magnifiquement tourné qui était si touchant. Nous attendons cela avec impatience Discussion de table rouge épisode.

Connectez-vous pour une prise de contrôle de Will Smith «Red Table Talk» avec Willow, Jaden et Trey Smith en streaming le mercredi 14 décembre à 9h PT / 12h HE le Montre Facebook.