Will Smith et Michael Bay se réunissent pour le film d’action « Fast & Loose »

EXCLUSIF: Suite au succès de Mauvais garçons : rouler ou mourirWill Smith cherche à retrouver en grand le réalisateur qui l’a aidé à lancer le Mauvais garçons franchise il y a près de 30 ans. Bien qu’un accord ne soit pas officiellement conclu, des sources indiquent à Deadline que Michael Bay est en négociations finales pour diriger la photo d’action de Netflix. Rapide et lâchequi mettra en vedette Smith. Des sources ajoutent que même si la date de début n’est pas officielle, le film serait probablement le prochain projet des deux A-listers.

Deadline a récemment annoncé que Smith allait abandonner le thriller. Bandits de sucre, qui était potentiellement son prochain projet ; Une fois qu’il s’est séparé de ce film, la ville était en effervescence sur ce que Smith pourrait faire ensuite.

Rapide et lâche suit un homme qui se réveille à Tijuana sans souvenirs. En reconstituant son passé, il apprend qu’il a vécu deux vies : l’une en tant que chef du crime et l’autre en tant qu’agent infiltré de la CIA. Le scénario a été écrit par Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner et Eric Pearson.

Kelly McCormick et David Leitch pour 87North produiront la photo avec Smith, avec Jon Mone, coprésident et responsable du cinéma de Westbrook Studios, et Ryan Shimazaki en négociations pour produire pour Westbrook et James Lassiter. Westbrook était également producteur sur Mauvais garçons : roulez ou mourez.

Robert Simonds et Noah Fogelson seront producteurs exécutifs pour STXfilms. Barry Waldman sera également producteur exécutif.

Rapide et lâche est quelque chose que Smith développe depuis un certain temps, et après la sortie de Mauvais garçons : rouler ou mourirqui a rapporté 400 millions de dollars au box-office mondial, plusieurs projets liés à Smith avaient pris de l’ampleur. Le projet est le type de film événementiel majeur que Netflix essaie toujours de donner la priorité, et l’idée de réunir Smith et Bay était tout simplement trop difficile à laisser passer pour toutes les parties.

Bay et Smith ont des liens qui remontent à l’original de 1995 Mauvais garçonsque Bay a réalisé et interprété par Smith et a essentiellement lancé les deux dans la célébrité du cinéma : Smith allait devenir l’une des stars les plus rentables au cours des deux prochaines décennies, tandis que Bay est devenu le réalisateur incontournable de tout grand poteau de tente. Il a finalement assumé le Transformateurs franchise, réalisant les cinq premiers films de la série.

Après avoir fait équipe pour Mauvais garçons II en 2003, Smith et Bay sont restés en contact sur ce que pourrait être leur prochaine équipe.

Bay a déjà dirigé le thriller d’action 2019 6 Souterrain pour Netflix, qui a produit de bons résultats. Son thriller 2022 Ambulance est l’un des films d’action les plus joués sur le streamer. Il est remplacé par Range Media Partners.