Will Smith et Michael Bay prêts pour « Fast and Loose » de Netflix

Près de 30 ans après la sortie en salles de « Bad Boys », Will Smith et Michael Bay envisagent de se réunir. Bay est en négociations pour réaliser le film d’action « Fast and Loose » pour Netflix, avec Smith comme protagoniste.

« Fast and Loose » suit un homme qui se réveille à Tijuana sans aucun souvenir. En reconstituant son passé, il apprend qu’il a vécu deux vies : l’une en tant que chef du crime et l’autre en tant qu’agent infiltré de la CIA.

Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner et Eric Pearson ont écrit le scénario. Les producteurs incluent Smith, Kelly McCormick et David Leitch pour 87North. Le co-président et responsable du cinéma, Jon Mone et Ryan Shimazaki, sont en négociations pour produire pour Westbrook Studios et James Lassiter.

Les producteurs exécutifs sont Robert Simonds et Noah Fogelson pour STXfilms, ainsi que Barry Waldman.

Bay et Smith ont fait équipe pour la première fois pour « Bad Boys » en 1995, qui a servi de premier long métrage de Bay à la réalisation. Le film a été un succès commercial et a donné naissance à trois suites : « Bad Boys II », « Bad Boys for Life » et « Bad Boys : Ride or Die ».

Smith a remporté un Oscar en 2021 pour son rôle de Richard Williams dans « King Richard ». En 2022, il a joué dans « Emancipation » d’Apple. Il devrait ensuite apparaître dans le thriller de science-fiction « Resistor » de Sony Pictures, basé sur le roman « Influx » de Daniel Suarez de 2014.

Bay, dont les crédits incluent la franchise « Transformers » et « Pearl Harbor », est en pourparlers pour développer le mème Internet animé « Skibidi Toilet » pour la télévision et le cinéma avec l’ancien président de Paramount Pictures, Adam Goodman. Ses premières docu-séries, « Born Evil : The Serial Killer and the Savior », seront présentées en première le jour de la fête du Travail via Investigation Discovery. Bay est représenté par Range Media Partners.

