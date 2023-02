Will Smith et Martin Lawrence confirment « Bad Boys 4 » : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Collection Columbia/Everett

Les garçons sont de nouveau ensemble ! Will-Smith54, et Martin Laurent57 ans, a officiellement annoncé la quatrième tranche du Mauvais garçons franchise le 31 janvier, via une vidéo Instagram hilarante. « C’EST À PEU DE CETTE ÉPOQUE ! », Le Prince de Bel Air alun a légendé le message. Pendant le clip, Will s’est rendu au domicile de Martin afin qu’ils puissent faire l’annonce ensemble. Une fois que le comédien de 57 ans a ouvert la porte, il a demandé à sa co-vedette : « C’est à peu près à cette époque ? », ce à quoi Will a répondu : « C’est officiel ! C’est officiel, Mauvais garçons 4 vie bébé.

Plus à propos Will-Smith

Vers la fin du clip, Martin et Will ont réalisé en plaisantant qu’ils n’auraient pas dû appeler le dernier film Mauvais garçons pour la vie, étant donné que ce n’était que le troisième film et qu’il y en aura maintenant un quatrième. Après que Will ait levé quatre doigts, il a dit: «Nous n’aurions pas dû l’appeler ainsi, cependant. Le 3 était le ‘e'”, puis il s’est exclamé : “Mais c’est Mauvais garçons 4. C’est officiel!” Martin a ensuite ajouté: «Eh bien, nous en avons fait quatre… mais c’est quand même Mauvais garçons pour la vie!”

Après le Émancipation La star a partagé le clip avec ses 62,7 millions d’abonnés Instagram, beaucoup de ses fans et amis célèbres ont consulté la section des commentaires pour réagir aux nouvelles. “Allons-y !!!!!”, DJ Khaled47 ans, a écrit, tandis que Nick Canon, 42 ans, a ajouté: “Appelez-le BAD BOYS 4 EVER !!!” Plus bas dans les commentaires, l’humoriste B.Simone a noté, “Pour la vieeeeeee [sic] allons-yoooooo [sic].” De nombreux fans se sont assurés de présenter une réunion sur le quatrième film avec Gabrielle Union50 ans, qui est apparu dans Mauvais garçons II en 2003. “Nous avons besoin d’une intrigue avec @gabunion”, a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a accepté et a déclaré: “ET GABRIEL UNION MIEUX Y ÊTRE WILLARD!”

Will et Martin ont joué pour la première fois dans Mauvais garçons il y a près de 30 ans en 1995, puis ont repris leurs rôles pour le deuxième volet du film en 2003. Cependant, ce n’est qu’en 2020 que le duo est revenu ensemble sur grand écran pour Mauvais garçons pour la vie 17 ans plus tard. Certaines des autres stars de la franchise au fil des ans incluent Joe Pantoliano71, Thé Leoni56, Michael Bay57, Vanessa Hudgens, 34, et plus. Au moment de la sortie du premier film, il a été nominé pour un MTV Movie Award en 1996 dans la catégorie Meilleur duo à l’écran.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Comme beaucoup le savent, les nouvelles de Mauvais garçons 4 vient près d’un an après que Will ait giflé Chris Rock, 57 ans, aux Oscars 2022. Après que Chris ait fait une blague sur la femme de Will, Jada Pinkett-Smith, 51 ans, Will est monté sur scène et a posé la main sur le comédien de 57 ans lors de la diffusion en direct de l’émission. En conséquence, le père de trois enfants a été banni de la prestigieuse cérémonie de remise des prix pour un total de 10 ans. Notamment, Will a depuis publiquement et personnellement présenté ses excuses à Chris pour la confrontation. Ces derniers mois, cependant, Will a été occupé à promouvoir son dernier film, Émancipationsorti le 9 décembre 2022. Il joue dans le film aux côtés de Bousculer acteur Ben Foster et nouveau venu Mustafa Chakir.

Lien connexe Lié: Film “Emancipation” de Will Smith : la bande-annonce officielle, la date de sortie et plus encore

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.