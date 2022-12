Will Smith et le casting de “Emancipation” célèbrent leur première

Will Smith est sorti pour la première de Émancipation avec le plein soutien affectueux de sa famille mercredi soir à Los Angeles.

La première d’Apple’Emancipation’ fait ressortir les familles de Will Smith et Antoine Fuqua

Will avait l’air pimpant dans un costume aubergine, tandis que sa femme Jada Pinkett-Smith a bercé une robe blanche avec une jupe et un train gonflés à volants. Les enfants du couple, Willow et Jaden, étaient également impeccablement coiffés dans des looks qui reflétaient leur statut de superstar. Le fils aîné de Will, Trey, a puisé dans une palette de couleurs similaire à celle de son père. On adore ce portrait de famille. Qu’est-ce que tu penses?

Bien sûr, Will et Jada ont dû prendre des photos jumelées.

Celui-ci pourrait être notre préféré. Une grande partie du monde se souviendra de cette première comme la première de Will depuis la soirée des Oscars qui a entaché sa réputation par ailleurs presque sans faille. Regarder cette photo raconte une histoire qui, selon beaucoup, l’emporte sur cette nuit – l’amour d’un homme pour sa femme. Nous ne deviendrons pas poétiques trop longtemps cependant, il y a tellement de grands moments de ce tapis à partager !

Jada a également pris des photos jumelées avec sa mère, Adrienne Banfield-Norris

Elle a également posé sa fille Willow – qui domine sa maman mais donne totalement cette même énergie punk rock féroce!

Pour tous ceux qui ont des doutes à propos de voir Émancipation, nous avons vu le film et vous promettons de ne pas le manquer. Oui, toute la laideur de l’esclavage, du racisme et de la brutalité américaine est mise à nu par le film – mais il y a tellement de beaux moments et de performances qui garantissent que ce sera l’un des projets les plus percutants de l’année. Ben Foster devrait certainement être reconnu pour son incroyable jeu d’acteur dans le film. S’il y a jamais eu un méchant qui méritait tant d’être détesté, son personnage Fassel fait l’affaire.

Charmaine Bingwa, que nous avons appris à aimer grâce à son travail sur Le bon combat était si frappante lors de la première dans une robe de soie blanche simple mais magnifique. Elle joue le rôle de l’épouse de Peter (le personnage de Will Smith) et elle est littéralement ART à l’écran. Sa performance est subtile mais puissante, et leur histoire d’amour est notre partie préférée du film.

Elle l’a vraiment tué dans cette robe.

Steven Ogg était également sur le tapis pour le grand soir du casting.

Clyde McIntosh a posé avec sa fille Jordyn, qui joue Laurette, l’une des filles de Peter (Will) et Dodienne (Charmaine) dans le film.

Bel enfant non ?!

Appuyez sur le flip pour plus d’apparitions de célébrités de la première.