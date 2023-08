Will Smith et Kevin Hart font les impressions de Tom Cruise dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Voir la galerie







Apparemment, Tom Croisière aime garder ses conversations très proches. Will-Smith et Kévin Hart tous deux ont partagé leurs expériences avec Mission impossible star, 61 ans, dans un nouveau clip de la série Peacock Coeur à coeur, partagé le jeudi 3 août. Le comédien, 44 ans, et le lauréat d’un Oscar, 54 ans, ont tous deux offert leurs propres impressions de Tom dans le clip d’interview hilarant.

Dans l’interview, Will parlait d’essayer d’égaler le niveau de promotion de Tom pour un film, mais il a admis que le Jerry Maguiré star est « imbattable » en termes de presse. « J’essayais de surpasser Tom Cruise en termes de promotion », a-t-il déclaré. Kevin a également proposé: « Il est tellement compétitif. »

Kevin est intervenu et a révélé que Tom était un gros bavard. Il a tenu une main près de son visage pour démontrer que « Tom parle ici ». Le comique et Will se sont penchés et ont fait des impressions hilarantes de l’acteur pour montrer comment leurs conversations s’étaient déroulées avec l’acteur. « Je l’ai dit respectueusement à Tom, parce qu’il m’a fait peur quand il l’a fait pour la première fois », a déclaré Kevin. « Sauvegarde. » Will a proposé que sa réaction soit « d’essayer de rire et de croiser les bras ».

Will a également expliqué qu’il pensait que Tom essayait simplement de partager sa passion et qu’il voulait que son interlocuteur soit aussi enthousiaste que lui. « Il veut juste que vous compreniez ce qu’il dit », a déclaré Will. « Il veut juste que vous ressentiez de quoi il parle. »

Comme ni Kevin ni Will n’ont jamais joué avec Tom dans un film, leurs impressions sur l’acteur semblaient provenir d’un endroit aimant. Alors que les deux stars se moquaient de lui, Tom semble avoir un bon sens de l’humour à propos de lui-même et de son travail passé. En réfléchissant à sa scène de danse emblématique dans Affaire risquée, Tom a admis qu’il danse « toujours » autour de sa maison en sous-vêtements dans une interview de juin avec Accédez à Hollywood. « J’ai grandi en dansant en sous-vêtements dans ma maison, qui ne le fait pas? » il a dit.

