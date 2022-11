Will Smith et Johnny Depp mènent le retour des célébrités après avoir été annulés

Will Smith et Johnny Depp font tous deux leur retour dans leur carrière après avoir été annulés par le tribunal de l’opinion publique.

Smith est actuellement en tournée de presse pour promouvoir son prochain film, “Emancipation”, moins d’un an après avoir giflé Chris Rock sur scène lors des Oscars. Depp a également été déclaré “justifié” après sa victoire en justice contre son ex-femme Amber Heard.

“Oh, je pense qu’il est complètement justifié”, a déclaré Helena Bonham Carter, amie et collaboratrice fréquente de Depp, au Times. “Je pense qu’il va bien maintenant. Totalement bien.”

L’expert de la marque et vice-président senior de Red Banyan, Kelcey Kintner, a expliqué à Fox News Digital comment certaines célébrités peuvent surmonter la presse négative après avoir été annulées tandis que d’autres ne sont jamais en mesure de reprendre leur carrière.

“Il n’y a pas de solution miracle lorsqu’il s’agit de sortir les célébrités du purgatoire de la culture d’annulation. La perception du public de la personne avant la controverse, la gravité de l’infraction et la réponse de la célébrité à la tempête de feu jouent tous un rôle. Mais généralement, avec suffisamment de temps, une célébrité peut lentement revenir en arrière.”

“Les fans peuvent être extrêmement indulgents quand il s’agit de leurs stars préférées”, a-t-elle déclaré. “Par exemple, Will Smith peut avoir quelques fans qui ne verront pas ses films maintenant, mais son énorme sympathie avant la tristement célèbre gifle des Oscars l’aidera à traverser cette épreuve. Il a également fait du bon travail en reconnaissant publiquement son mauvais comportement. .”

Kintner a déclaré que si les célébrités n’admettent pas leurs actes répréhensibles tout de suite, il peut être plus difficile pour elles de reprendre une carrière réussie.

“Quand il s’agit d’un acte répréhensible, il est toujours essentiel pour toute célébrité d’assumer ses responsabilités le plus rapidement possible. Mais parfois, les stars pensent qu’elles sont intouchables et refusent ou ne peuvent tout simplement pas faire face à ce qu’elles ont fait”, Kintner a dit. “Ils peuvent finir par doubler avec défi des remarques et des actions inappropriées, et cela ne fait qu’attiser le feu, rendant la voie vers un retour encore plus longue ou parfois presque impossible.”

“Mais les célébrités ont l’avantage de disposer d’énormes ressources financières et de pouvoir diffuser leur récit positif au public. Donc, en général, elles sont dans une position beaucoup plus forte pour lutter contre la culture d’annulation que votre Joe moyen.”

Voici cinq célébrités qui ont fait un retour en carrière après avoir été annulées :

Johnny Depp

HELENA BONHAM CARTER DIT QUE JOHNNY DEPP A ÉTÉ « JUSTIFIÉ » APRÈS LE PROCÈS D’AMBER HEARD

Johnny Depp a perdu des rôles au cinéma après avoir été qualifié de “batteur de femme” par les médias à la suite d’un éditorial écrit par son ex-femme, Amber Heard. À l’époque, elle s’est qualifiée de victime de violence domestique. Même si elle n’a pas nommé Depp spécifiquement, Depp a affirmé que sa réputation avait pris un coup après la publication de l’éditorial.

Depp a remporté son procès en diffamation contre Heard en septembre. L’affaire a fait la une des journaux tout au long du procès de six semaines, et de nombreuses allégations désagréables ont été présentées des deux côtés. Mais à la fin, beaucoup ont estimé que Depp avait été racheté.

La star de “Pirates des Caraïbes” a parlé ouvertement de la culture d’annulation tout en traitant du drame juridique.

“C’est tellement incontrôlable maintenant que je peux vous promettre que personne n’est en sécurité, pas un d’entre vous, personne à cette porte. Personne n’est en sécurité”, a déclaré Depp en s’adressant à la presse au Festival international du film de San Sebastian. en 2021. “Ça prend une phrase, et il n’y a plus de terrain, le tapis est tiré. Il n’y a pas qu’à moi que cela est arrivé, c’est arrivé à beaucoup de gens. Ce genre de chose est arrivé à des femmes, des hommes. Malheureusement, à un certain moment, ils commencent à penser que c’est normal, ou que c’est eux quand ce n’est pas le cas.”

Depuis la conclusion du procès, Depp est apparu aux MTV VMA et au dernier défilé de mode Savage X Fenty de Rihanna. Il devrait également réaliser son premier film au cours des trois dernières décennies. Il réalise et coproduit “Modi” aux côtés d’Al Pacino et Barry Navidi.

Will-Smith

Will Smith a reçu un contrecoup après avoir giflé Chris Rock sur scène lors de la cérémonie des Oscars 2022.

Rock avait fait une blague sur la tête chauve de Jada Pinkett Smith – l’hôte de “Red Table Talk” souffre d’alopécie et a été franc sur son diagnostic.

Après la gifle, Smith a été interdit d’assister aux Oscars et à tout autre événement parrainé par l’Académie pendant les 10 prochaines années. L’acteur s’est fait discret pendant un moment avant de partager une vidéo dans laquelle il s’est excusé auprès de beaucoup, dont Rock.

“Will Smith est un talent extraordinaire qui continuera d’être recherché dans les années à venir. Mais jusqu’à ce qu’il mette cela derrière lui, ne vous attendez pas à ce que la plupart des studios se précipitent pour l’engager”, a déclaré Evan Nierman, expert en crise et en marque, à Fox News Digital. au moment de la gifle. “Pour le moment, il s’agit de biens endommagés, mais je soupçonne qu’il surmontera la stigmatisation avec le temps, à condition qu’il prenne les mesures appropriées et évite de nouvelles mauvaises décisions ou d’autres erreurs massives de jugement et de maîtrise de soi.”

Smith a apparemment commencé son retour. Son premier film depuis le moment des Oscars sortira le 2 décembre. L’acteur a déjà été mentionné comme candidat pour un autre Oscar du meilleur acteur. Cependant, s’il est nominé, il ne pourra pas assister à la cérémonie de remise des prix.

La star d'”Aladdin” comprend également que certains fans pourraient ne pas être prêts à le soutenir.

“Je comprends parfaitement que si quelqu’un n’est pas prêt, je respecterais absolument cela et lui laisserais son espace pour ne pas être prêt”, a déclaré Smith au journaliste de FOX 5 DC, Kevin McCarthy. “Ma plus grande préoccupation est mon équipe – [director Antoine Fuqua] a fait ce que je pense être le plus grand travail de toute sa carrière.”

Il a ajouté: “J’espère que le matériel – la puissance du film, l’actualité de l’histoire – j’espère que le bien qui peut être fait ouvrira au minimum le cœur des gens pour voir, reconnaître et soutenir l’incroyable artistes dans et autour de ce film.”

WILL SMITH “COMPREND” SI LES GENS NE SONT PAS “PRÊTS” À VOIR UN NOUVEAU FILM APRÈS LA CLAQUE DES OSCARS : “RESPECTEZ ABSOLUMENT CELA”

Mel Gibson

La disgrâce de Mel Gibson a été stimulée par une diatribe antisémite qu’il a lancée lors de son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies en 2006.

Après l’arrestation, Winona Ryder s’est manifestée et a affirmé que Gibson l’avait autrefois qualifiée de «connard du four». Le terme est une référence à l’Holocauste. Le réalisateur a nié l’affirmation de Ryder et l’a traitée de menteuse, selon plusieurs rapports.

Gibson a également été accusé d’avoir utilisé un langage homophobe et raciste. En 2010, des cassettes de Gibson criant après sa petite amie d’alors ont été divulguées, cimentant davantage son destin. Dans les bandes, il a utilisé le mot n en parlant à Oksana Grigorieva.

Grigorieva a accusé plus tard Gibson de violence domestique.

Malgré son annulation et son absence d’une décennie à Hollywood, Gibson travaille actuellement sur un certain nombre de nouveaux projets, dont “Lethal Weapon 5”.

MEL GIBSON APPELÉ PAR L’ACTEUR ‘SCANDAL’ JOSHUA MALINA: ‘ANNULER LA CULTURE N’EXISTE TOUT SIMPLEMENT PAS’

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen a fait face à un contrecoup après avoir été accusée d’avoir intimidé Courtney Stodden.

Stodden, qui s’identifie comme non binaire et utilise les pronoms ils / eux, a accusé le modèle de cyberintimidation après que Teigen a annoncé qu’elle quittait Twitter en raison de la négativité en 2021.

À l’époque, Stodden a affirmé que Teigen avait tweeté sur la façon dont ils devraient faire une “sieste de terre” et leur avait envoyé un message privé encourageant le suicide.

Teigen a partagé des excuses sur Twitter.

“Peu de gens ont la chance d’être tenus pour responsables de tous leurs taureaux passés – devant le monde entier”, écrivait Teigen à l’époque. “Je suis mortifié et triste de ce que j’étais. J’étais un troll anxieux, cherchant l’attention. J’ai honte et je suis complètement embarrassé par mon comportement.”

“Mais ce n’est rien comparé à ce que j’ai fait ressentir à Courtney”, a poursuivi Teigen. “J’ai travaillé si dur pour vous donner de la joie et être aimé et le sentiment de vous laisser tomber est presque insupportable, vraiment. Ce n’étaient pas mes seules erreurs et ce ne seront sûrement pas mes dernières aussi dur que j’essaie mais Dieu je essayer!!”

Malgré le contrecoup, Casseroles Cravings par Chrissy Teigen et les livres de cuisine sont toujours vendus chez les détaillants, notamment Walmart et Amazon.

MORGAN WALLEN À CHRISSY TEIGEN : CÉLÉBRITÉS ANNULÉES EN 2021

Kévin Hart

Kevin Hart a fait face à un contrecoup après que des tweets homophobes ont refait surface avant son concert d’hébergement aux Oscars 2019. Le comédien a démissionné de l’hébergement cette année-là et a refusé de s’excuser publiquement, affirmant à l’époque qu’il avait déjà abordé les anciens tweets.

“[They] a essentiellement dit: “Kevin, excusez-vous pour vos anciens tweets, ou nous devrons passer à autre chose pour trouver un autre hôte”, avait précédemment déclaré Hart dans une vidéo Instagram. “J’ai choisi de passer, j’ai transmis les excuses. La raison pour laquelle j’ai réussi, c’est que je l’ai abordé plusieurs fois.”

Depuis le contrecoup, Hart a lancé une nouvelle émission humoristique “No F–ks Given” et a joué dans un certain nombre de projets, dont “Fatherhood” et un film récent avec Dwayne “The Rock” Johnson – “DC League of Super-Pets”. “

KEVIN HART PARLE DE LA CULTURE D’ANNULATION: “PERDEZ CETTE ATTITUDE”