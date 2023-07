Will Smith et Jada publient des hommages d’anniversaire à son fils Jaden alors qu’il a 25 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Will-Smith et Jada Pinkett Smith ont prouvé qu’ils étaient des objectifs parentaux, alors qu’ils prodiguaient amour et louanges à leur fils Jaden Smith pour son 25e anniversaire. L’acteur oscarisé et sa magnifique épouse se sont tous les deux rendus sur leur compte Instagram le samedi 8 juillet pour célébrer le grand jour. Will a partagé une incroyable photo en noir et blanc de lui et de Jaden à l’âge adulte, que Will a appelée sa « photo préférée », tandis que Jada a publié un adorable cliché de Jaden comme un petit paquet de joie.

« Joyeux anniversaire, J-Diggy », le Roi Richard star a légendé le message d’anniversaire. « C’est fou que tu aies 25 ans ?!?! » Il a ensuite taquiné Jaden sur le fait qu’il n’avait pas encore d’enfants, car Will a hilarant souligné qu’il avait un enfant de 2 ans à l’âge de 25 ans. «Je dis juste. Quoi de neuf ? » continua-t-il en se moquant de son fils. « Qu’est-ce que tu fais là-bas ? »

Plus à propos Will-Smith

Les vœux d’anniversaire surviennent quelques mois après l’annonce que Facebook Watch mettait fin à sa programmation originale, y compris la série de Jada Discussion de table rouge, par Date limite. La liste des émissions annulées est également incluse Table ronde rouge : les Estefans avec Gloria Estefan, Steve sur la montre avec Steve Harveyet Tranquillité d’esprit avec Taraji avec Taraji P. Henson. Cependant, le point de vente a rapporté que Jada Discussion de table rouge est « actuellement à la recherche d’un nouveau logement ».

Bien que Jada n’ait pas encore commenté l’annulation, Nick Canon avait des choses à dire sur l’actualité, car il a qualifié l’émission de « toxique » et l’a accusée de causer des problèmes à l’héritage de Jada et Will, y compris le tristement célèbre incident de Will aux Oscars. « S’il n’y avait pas Discussion de table rougealors [Will] n’aurait pas giflé le s *** hors de Chris Rock, » a déclaré Nick.

Nick a d’abord abordé l’annulation de l’émission de Jada – où elle a fait équipe avec sa fille saule et mère, Adrienne « Gammy » Banfield-Norris, pour des conversations franches – en qualifiant le développement de « bon ». Après avoir qualifié la série de « table toxique », Nick a poursuivi en disant: « C’était la royauté, Will et Jada. Puis ils l’ont apporté à la table. Je ne veux pas savoir toutes ces conneries sur vous tous.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





L’ex de Mariah Carey faisait sans aucun doute référence aux nombreuses apparitions d’invités que Will a faites dans la série, où lui et Jada résoudraient leur relation et lâcheraient de grosses bombes en cours de route. L’une des conversations les plus célèbres entre le couple de superstars a détaillé leur séparation et « l’enchevêtrement » romantique dans lequel Jada s’est retrouvée pendant cette période.

«Je veux juste m’occuper de mon entreprise appartenant à des Noirs. Je ne veux pas être dans la cuisine de tout le monde », a plaisanté Nick lors de l’émission de radio. « Gardez cette merde pour vous tous », a-t-il ajouté.

Lien connexe En rapport: Film « Emancipation » de Will Smith : la bande-annonce officielle, la date de sortie et plus encore

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.