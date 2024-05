Will Smith et Jada Pinkett Smith se détendent sur le tapis rouge après la révélation de leur séparation

Films





Will Smith et Jada Pinkett Smith sont l’un pour l’autre.

Le couple avait l’air confortable lors de la première à Los Angeles de « Bad Boys: Ride or Die » jeudi soir alors qu’ils faisaient leur première apparition commune sur le tapis rouge depuis la révélation de leur séparation depuis sept ans.

Smith, 55 ans, a souri alors que lui et sa femme de 26 ans se penchaient l’un vers l’autre tout en posant pour les caméras.

Will Smith et Jada Pinkett Smith avaient l’air heureux ensemble jeudi soir lors de la première à Los Angeles de « Bad Boys: Ride or Die ». AFP via Getty Images

Ils ont posé sur le tapis rouge avec des sourires radieux. AFP via Getty Images

La première marquait leur première fois sur le tapis rouge ensemble depuis qu’elle a révélé en octobre 2023 qu’ils étaient séparés depuis sept ans. Getty Images

L’acteur, qui joue dans le quatrième volet de la franchise « Bad Boys » avec Martin Lawrence, portait un ensemble entièrement noir comprenant un blazer à motif floral et un bonnet ajusté. Il a accessoirisé avec des lunettes de soleil à monture noire et un épais collier en chaîne tissée.

Pinket Smith, 52 ans, semblait fier de se tenir à ses côtés dans une robe semi-transparente ornée d’un motif noir ondulé partout.

Le couple était accompagné de leurs enfants, Willow Smith et Jaden Smith, ainsi que du fils de Will, Trey, qu’il partage avec son ex-femme, Sheree Zampino.

La mère de Jada, Adrienne Banfield-Norris, a également foulé le tapis de la première au TLC Theatre.

Le couple a été rejoint sur le tapis rouge par leurs enfants, Willow et Jaden, ainsi que par le fils de l’acteur, Trey. Getty Images

La mère de Jada, Adrienne Banfield-Norris, était également présente à la première. Getty Images

Alors que jeudi soir marquait la première apparition publique commune de Will et Jada après sa révélation choquante en octobre 2023, l’ancienne animatrice de « Red Table Talk » a soutenu son mari lors de la première à Dubaï de « Bad Boys : Ride or Die », le 22 mai.

Bien que les deux hommes n’aient pas posé ensemble sur le tapis, la star de « Girls Trip » a documenté la sortie sur les réseaux sociaux. en partageant des photos d’elle-même dans une robe Iris van Herpen noire et blanche.

Jada a choqué ses fans l’automne dernier lorsqu’elle a partagé qu’ils vivaient séparément depuis des années tout en faisant la promotion de ses mémoires, « Worthy ».

Jada a déclaré à People en octobre dernier qu’elle et Will travaillaient sur leur mariage. Publication future via Getty Images

«Nous avons accompli un travail très difficile ensemble», a-t-elle expliqué. AFP via Getty Images

«Nous sommes encore en train de le découvrir», avait-elle déclaré à People à l’époque. « Nous avons accompli un travail très difficile ensemble. Nous venons de ressentir un amour profond l’un pour l’autre et nous allons découvrir à quoi cela ressemble pour nous.

Elle avait précédemment confirmé qu’ils avaient été séparés en privé lors de sa fameuse « altercation » avec le chanteur August Alsina.

En décembre 2023, l’auteur a révélé que la fameuse gifle de Will aux Oscars 2022 avait sauvé leur union.

En décembre 2023, l’actrice a déclaré que la tristement célèbre gifle de la star de « I Am Legend » aux Oscars 2022 avait sauvé leur mariage. Getty Images

« Je l’appelle maintenant la ‘sainte gifle’ parce que tant de choses positives sont venues après », a-t-elle expliqué. REUTERS

« Après toutes ces années à essayer de savoir si j’allais quitter Will, il m’a fallu cette gifle pour comprendre que je ne le quitterai jamais », a-t-elle déclaré au Daily Mail.

« Je l’appelle maintenant la ‘sainte gifle’ parce que tant de choses positives sont venues après. »

Le couple de longue date est marié depuis 1997.











