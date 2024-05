Will Smith et Jada Pinkett Smith assistent à la première de « Bad Boys »

Will Smith a été soutenu par les personnes les plus importantes de sa vie lors de la première de son nouveau film. Son épouse Jada Pinkett Smith et leurs enfants, Willow et Jaden, étaient présents, aux côtés du fils aîné de Smith, Trey, et de sa belle-mère, Adrienne Banfield-Norries.

Will Smith et Jada Pinkett Smith

Le groupe a assisté à la première à Los Angeles de « Bad Boys : Ride or Die », le quatrième film de la franchise, qui met en vedette Smith et Martin Lawrence. Smith a assisté à l’événement vêtu d’une tenue entièrement noire composée d’une chemise ample, d’une veste de costume et d’un pantalon assorti. Il portait également des chaussures en cuir noir, des lunettes de soleil, un collier noir et blanc et un bonnet.

Pinkett Smith était assorti à Smith, portant une robe noire avec des sections de tissu transparentes. Elle a complété le look avec des talons noirs et des boucles d’oreilles. Le couple s’est arrêté devant les appareils photo, prenant diverses photos ensemble et aux côtés de leur famille, tous souriants devant les appareils photo.

Plus de détails sur « Bad Boys : Ride or Die »

« Bad Boys : Ride or Die » marque le premier rôle de Smith depuis le film « Emancipation », sorti en 2022. Le film met en vedette Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Eric Dane, Tiffany Haddish, et plus encore.

« Bad Boys: Ride or Die » sort en salles ce 7 juin.