L’acteur Will Smith et le réalisateur Antoine Fuqua ont annoncé que leur prochain film pour Apple TV, « Emancipation », retirait la production de Géorgie, citant une nouvelle loi de vote controversée comme raison.

Dans une déclaration commune, l’acteur et le réalisateur ont ajouté leurs voix à d’autres qui ont qualifié la nouvelle loi de raciste.

«En ce moment, la nation est en train de se réconcilier avec son histoire et tente d’éliminer les vestiges du racisme institutionnel pour parvenir à une véritable justice raciale», les deux ont déclaré lundi, ajoutant qu’ils ne pouvaient pas soutenir le gouvernement géorgien en raison de la «Lois de vote régressives» dans l’état.

La production est la première à se retirer de Géorgie pour protester contre la loi, mais plusieurs entreprises ont protesté contre son décès, la Major Baseball League (MLB) retirant même leur match des étoiles d’Atlanta pour boycotter.





La Géorgie offre d’importantes incitations fiscales aux productions cinématographiques et télévisuelles et est devenue l’un des endroits les plus populaires pour filmer. L’émission de longue date d’AMC, The Walking Dead, est tournée dans l’État et le cinéaste Tyler Perry y a ouvert un studio en 2019. Perry a encouragé les producteurs à ne pas retirer leur travail de Géorgie, bien qu’il ait également critiqué la loi, le disant « Rappelle l’ère Jim Crow. »

Dans « Emancipation », Smith est sur le point de jouer le rôle d’un véritable esclave qui s’est émancipé d’une plantation dans le sud et a rejoint l’armée de l’Union.

Les critiques ont fait valoir que les nouvelles règles de la Géorgie sur le vote, qui incluent la limitation des boîtes de dépôt et l’exigence d’une identification pour les bulletins de vote par correspondance, restreignent l’accès au vote et affecteront particulièrement les minorités.

Les partisans, cependant, ont rétorqué que les règles sont celles qui existent dans d’autres États et rendent le processus plus sûr.

Selon une étude non partisane publiée lundi, le Center for Election Innovation and Research a constaté que la Géorgie reste l’un des États les plus faciles à voter, même avec la nouvelle loi en place.

David Becker, un ancien dirigeant du Pew Research Center qui a fondé le groupe derrière l’étude, a reconnu que les nouvelles restrictions imposent certains aspects du vote. « Plus difficile, » l’état reste «Assez fort» et en avance sur bien d’autres en ce qui concerne la facilité avec laquelle les électeurs peuvent voter.

