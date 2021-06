Will Smith essaie de se rappeler comment s’entraîner dans une salle de sport, laisse les internautes en rupture

La star hollywoodienne Will Smith a admis qu’il était dans « la pire forme » le mois dernier et a même déclaré franchement qu’il ressemblait à un cercle. Cependant, l’homme de 52 ans essaie de remédier à cette situation en allant au gymnase ces dernières semaines. mode typique de Will Smith, sa dernière offre vidéo sur les réseaux sociaux a laissé ses près de 54 millions d’abonnés dans des divisions. La vidéo est une tentative amusante de se moquer de lui-même et des autres qui pourraient avoir besoin d’un rafraîchissement lorsqu’ils se rendent au gymnase pour la première fois en bien plus d’un an.

Mercredi, Smith s’est rendu sur son Instagram pour partager un clip dans lequel il prétend ne pas savoir comment fonctionnent les équipements de gym ! Le clip hilarant intitulé « Essayer de se rappeler comment utiliser la salle de sport après la quarantaine », montre Smith qui court avec enthousiasme dans un escalier. Le clip le coupe ensuite en utilisant une variété d’équipements d’exercice de manière incorrecte – comme lui assis sur un entraîneur de corde suspendu, qu’il utilise comme une balançoire sur un terrain de jeu. Alors que dans un autre, il essaie de manière amusante de travailler ses jambes sur la presse thoracique et un clip le montre en train d’effectuer des presses à bras sur la machine à flexion des jambes.

Plusieurs célébrités et fans ont adoré sa publication, qui a récolté près de 2,48 millions de likes quelques heures après sa mise en ligne.

Le footballeur néerlandais Ryan Babel a écrit dans la section des commentaires, « Le plus grand », suivi d’un visage riant et d’une série de battements de mains. Alors que l’actrice Tabitha Brown a fait remarquer: « Le balancement sur les cordes m’a fait mourir », couplé à une rangée de pleurs emojis au visage riant.

La star de ‘I Am Legend’ a régulièrement partagé des images de ses entraînements et de ses tentatives de transformation corporelle et est restée joviale pour le plus grand plaisir de ses fans. Il a récemment partagé un autre aperçu de sa routine d’entraînement exténuante alors qu’il soulevait les jambes avec un ballon médicinal entre ses pieds. Smith peut être vu sur l’équipement de gym avec un regard semi-doulouré sur son visage, « S’il vous plaît, n’utilisez pas cette photo pour me photoshoper dans des situations précaires », a-t-il légendé le message.

Dans un autre, il a avec légèreté un clip de lui essayant et échouant de soulever un pneu tout en ignorant les instructions de son entraîneur personnel.

Sur le plan du travail, Smith se prépare pour son prochain film, « Emancipation », un drame basé sur l’histoire vraie d’un esclave en fuite en 1863.

