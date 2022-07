Will Smith dit qu’il a “profondément remords” pour Chris Rock Slap

Quatre mois après avoir giflé le comédien Chris Rock aux Oscars, choqué le public et provoqué une interdiction d’assister à la cérémonie pendant une décennie, Will Smith a posté une vidéo vendredi, exprimant ses regrets pour l’incident et promettant qu’il faisait un “travail personnel” pour remédier à son comportement.

“Cela me fait mal psychologiquement et émotionnellement de savoir que je n’ai pas été à la hauteur de l’image et de l’impression que les gens ont de moi”, a déclaré M. Smith dans la vidéo. “J’ai profondément des remords, et j’essaie d’avoir des remords sans avoir honte de moi, n’est-ce pas ? Je suis humain et j’ai fait une erreur.