Will Smith dit que les mémoires de Jada Pinkett Smith l’ont « réveillé » – National

Bien qu’ils soient ensemble depuis près de 30 ans, Will Smith dit qu’il était toujours « choqué et abasourdi » après avoir lu le livre révélateur de Jada Pinkett Smith. Digne.

Les mémoires, qui sortent mardi, ont généré un buzz médiatique important après que Pinkett Smith, 52 ans, a révélé des détails clés sur sa relation avec son mari Smith, 55 ans, et le contexte entourant la tristement célèbre gifle des Oscars tout en faisant la promotion de sa sortie.

Dans un courriel adressé au New York Times et publié samedi, Smith a déclaré que le livre « l’avait en quelque sorte réveillé ».

« Lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant plus de la moitié de votre vie », a-t-il écrit, « une sorte de cécité émotionnelle s’installe, et vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité à ses nuances cachées et à ses beautés subtiles. »

Smith et Pinkett Smith sont mariés depuis 1997 après leur première rencontre sur le tournage de Le Prince de Bel Air.

Smith a déclaré au Times que sa femme « avait vécu une vie plus marginale » qu’il ne le pensait, et qu’elle était « plus résiliente, intelligente et compatissante qu’il ne l’avait imaginé ».

Tout en promouvant Digne, Pinkett Smith a révélé à People que ses parents étaient toxicomanes pendant son enfance et que son père était absent et parfois violent. Dans sa quête de liberté financière lorsqu’elle était adolescente, Pinkett Smith a déclaré qu’elle avait occupé plusieurs emplois dans le commerce de détail et le télémarketing, ainsi que dans la vente de drogues.

« Je ne dis pas que c’est vrai, bien sûr », a déclaré Pinkett Smith à People. « Mais je voulais de l’argent pour pouvoir être indépendant. Je voulais prendre soin de moi.

Elle a décrit son enfance à Baltimore dans les années 1980 comme « le fait de vivre dans une zone de guerre » dans laquelle la vie de chacun était affectée par la drogue.

Smith a donné plus de ses opinions sur les mémoires dans une lettre, lue à haute voix dans un épisode du podcast Exprès avec Jay Shetty.

« Je viens de tourner la dernière page de Digne», a écrit Smith. « C’est incroyable de réaliser que même si j’ai vécu la majeure partie de ma vie à vos côtés, je me suis retrouvé choqué, abasourdi et pris au dépourvu, riant, puis inspiré, puis navré. J’étais partout.

« C’est une chose d’entendre des anecdotes lors d’un barbecue en famille, mais c’était vraiment bouleversant d’entendre votre histoire, puissamment condensée de cette manière », a-t-il poursuivi. « Vous êtes l’un d’entre eux – un rare mélange de puissance et de sensibilité délicate.

« Je sais que ce n’était pas facile de creuser les profondeurs de cette façon. Je vous applaudis et vous honore », a-t-il écrit. « Si j’avais lu ce livre il y a 30 ans, je t’aurais certainement serré davantage dans mes bras. Je vais commencer maintenant. Bienvenue au Club des Auteurs. Je t’aime infiniment. Maintenant, va chercher du merlot et repose-toi.

En riant, Pinkett Smith a répondu que son mari savait qu’elle ne pouvait pas boire de merlot.

« C’est beau. C’est pourquoi je ne peux pas divorcer de ce farceur », a-t-elle déclaré.

Pinkett Smith avait révélé plus tôt à People, et dans une interview avec Hoda Kotb de NBC, qu’elle et Smith étaient séparés depuis 2016.

« Ce n’était pas un divorce sur papier », a précisé Kotb dans une interview télévisée.

« Bien », a répondu Pinkett Smith.

« … mais c’était un divorce », a déclaré Kotb.

« Divorce », a souligné Pinkett Smith.

En discutant avec Kotb, Pinkett Smith a également évoqué « la gifle entendue dans le monde entier » lorsque Smith a frappé le comédien Chris Rock au visage lors de la cérémonie des Oscars 2022. Rock avait fait un GI Jeanne blague sur la tête rasée de Pinkett Smith, ce qui a mis Smith en colère. Le Matrix Reloaded L’acteur souffre d’alopécie, ce qui peut entraîner une perte de cheveux.

Après avoir giflé Rock, Smith lui a crié de « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche ! »

Pinkett Smith a déclaré qu’elle avait été choquée par tout l’incident.

« Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas appelés mari et femme. Je me dis : « Que se passe-t-il en ce moment ? »

Immédiatement après la gifle, alors que des extraits des meilleurs documentaires nominés étaient diffusés, Pinkett Smith a déclaré que Rock était venu la voir pour s’excuser.

« Chris me regarde et dit : ‘Jada, je ne voulais pas de mal' », se souvient-elle. «Je m’en sors juste parce que je suis vraiment inquiet pour Will. Et Will parle toujours. Maintenant, il est en colère parce que Chris me parle.

«Et je dis: ‘Chris, c’est à propos de vieilles conneries.’ C’est tout ce que je pouvais penser à dire, n’est-ce pas ? Et je ne pouvais pas vraiment accepter ses excuses.

Selon Pinkett Smith, elle et Rock ont ​​une longue histoire ensemble. Elle a déclaré à People que Rock lui avait demandé de sortir avec lui alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles elle et Smith allaient divorcer.

«Je pense que chaque été, tous les rapports sortaient selon lesquels Will et moi étions en train de divorcer. Et cet été-là, Chris, il pensait que nous allions divorcer », a-t-elle déclaré.

«Alors il m’a appelé et en gros, il m’a dit: ‘J’adorerais sortir avec toi.’ Et je me suis dit : « Que veux-tu dire ? Il m’a dit : « Eh bien, Will et vous n’êtes-vous pas en train de divorcer ? » Je me suis dit : ‘Non. Chris, ce ne sont que des rumeurs. Il était consterné. Et il s’est excusé abondamment, et c’est tout.

Quant aux motivations de Smith lors de la soirée des Oscars en 2022, il a expliqué dans une interview qui a eu lieu peu de temps après la cérémonie à couper le souffle qu’il y avait « de nombreuses nuances et complexités » quant aux raisons pour lesquelles il avait giflé Rock.

« Mais en fin de compte, j’ai juste… je l’ai perdu. »

Rock, jusqu’à présent, n’a pas répondu publiquement aux mémoires ou aux affirmations de Smith.