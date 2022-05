Will Smith dit à David Letterman qu’il avait une vision induite par la drogue sur la « destruction » de sa carrière avant la claque des Oscars

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Will Smith a déclaré qu’il prévoyait son dernier changement de vie que sa carrière serait “détruite” avant le claquant Chris Rock aux Oscars 2022.

Au cours d’une conversation franche avec David Letterman sur l’émission Netflix de l’ancien animateur de fin de soirée, “My Next Guest Needs No Introduction” – qui a été enregistrée des mois avant la gifle virale – Smith s’est souvenu d’une prémonition du genre qu’il a vécue sous ce qu’il prétend provenir des effets de l’ayahuasca – une boisson à base de plantes psychoactives qui aurait des propriétés hallucinogènes.

“Une fois que vous l’aurez bu, vous allez vous voir d’une manière que vous ne vous êtes jamais vue”, a expliqué Smith à Letterman, ajoutant : “L’une des expériences a été l’expérience psychologique la plus infernale de ma vie.”

Smith a déclaré qu’il avait la vision que sa demeure somptueuse, sa richesse et sa carrière sans précédent lui seraient arrachées pendant une période de deux ans au cours de laquelle il a expliqué avoir ingéré la drogue psychédélique près de 15 fois.

“J’ai bu, et ça prend généralement environ 45 minutes pour faire effet. Et je suis assis là, et tu te dis toujours, ‘Peut-être que ça ne marchera pas cette fois.’ Alors je bois et je suis assis là et puis tout d’un coup, c’est comme si je commençais à voir tout mon argent s’envoler, et ma maison s’envole et ma carrière s’en va”, se souvient la star de “King Richard” à propos de la sortie -moment de corps.

L’acteur de “Bad Boys” a poursuivi en expliquant que pendant qu’il trébuchait sur l’hallucinogène, il a immédiatement commencé à s’agripper à son argent, qu’il a perçu comme flottant dans les airs, et il s’est rappelé s’être dit : “Ma vie entière est être détruit.”

“C’est ma peur dans la vraie vie, et je suis là-dedans, et j’ai envie de vomir et tout ça, et j’entends une voix dire:” C’est ce que c’est. C’est ce que c’est la putain de vie”, a déploré Smith, 53 ans, à Letterman.

En fin de compte, Smith a déclaré qu’il était revenu à lui lorsqu’il a entendu sa fille, Willow Smith, appeler à son aide et qu’il s’est rendu compte qu’en fin de compte, rien ne pourra jamais lui enlever ses véritables bénédictions – sa famille.

“Puis lentement, j’ai cessé de me soucier de mon argent. Je voulais juste rejoindre Willow. J’ai cessé de me soucier de ma maison. J’ai cessé de me soucier de ma carrière”, a-t-il ajouté.

“Quand j’en suis sorti, j’ai réalisé que tout ce qui se passe dans ma vie, je peux le gérer”, a poursuivi l’acteur. “Je peux gérer n’importe quelle personne que je perds. Je peux gérer tout ce qui ne va pas dans ma vie. Je peux gérer tout dans mon mariage. Je peux gérer tout ce que cette vie a à m’offrir.”

Smith a été interdit d’assister à tous les événements des Oscars pendant les dix prochaines années après la gifle sur scène. La punition est intervenue après que l’acteur a démissionné de l’académie.

Avant la démission et la punition, Smith s’est publiquement excusé auprès de Rock via Instagram.

“La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice”, a écrit Smith en partie sur Instagram. “J’étais hors de propos et j’avais tort.

“Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse.

“Mon comportement hier soir aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j’ai réagi émotionnellement.”