Will Smith de “Emancipation” admet qu’il “l’a perdu” lors de la gifle de Chris Rock aux Oscars, était plein de “rage”

“J’ai toujours voulu être Superman, j’ai toujours voulu me précipiter et sauver la demoiselle en détresse”, a expliqué Will Smith à Trevor Noah lors d’une conversation sur la tristement célèbre gifle de Chris Rock aux Oscars qui a choqué l’élite hollywoodienne et le reste du monde.

“J’ai dû m’humilier et réaliser que je suis un humain imparfait”, a déclaré Smith à propos de l’incident de mars.

Apparaissant sur “The Daily Show” pour promouvoir son nouveau film “Emancipation”, Smith s’est adressé à l’éléphant dans la pièce: “J’étais absent, qu’est-ce que vous faisiez?”

En parlant de la soirée, Smith a noté: “Ce fut une nuit horrible, comme vous pouvez l’imaginer.” Il a ajouté: “Il y a beaucoup de nuances et de complexités là-dedans, vous savez, mais en fin de compte, j’ai juste – je l’ai perdu. Je suppose que ce que je dirais – vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse.”

L’une de ces nuances ou complexités était son enfance, a-t-il déclaré.

“C’était beaucoup de choses”, a déclaré Smith à propos de ce qui a conduit à la gifle. “C’était le petit garçon qui a vu son père battre sa mère… tout cela a jailli à ce moment-là. C’est juste – ce n’est pas ce que je veux être.”

Smith, 54 ans, a partagé “J’étais parti, mec. C’était une rage qui était embouteillée depuis très longtemps.”

Il s’est également adressé directement au public, implorant les gens d’être plus gentils les uns envers les autres.

“Dans le public en ce moment, vous savez, vous êtes assis à côté d’inconnus… la mère de quelqu’un est décédée la semaine dernière, l’enfant de quelqu’un est malade, quelqu’un vient de perdre son emploi, quelqu’un vient de découvrir que son épouse l’a trompé. Il y a toutes ces choses. Ils” Vous êtes des étrangers et vous ne savez tout simplement pas ce qui se passe avec les gens… Je vivais quelque chose cette nuit-là.”

Bien qu’il ait souligné que ne pas savoir à quoi quelqu’un d’autre a affaire ne justifie pas son comportement, c’était sa plus grande leçon de la nuit. “Nous devons être gentils l’un avec l’autre… c’est difficile… Je suppose que ce qui m’a le plus marqué, c’est que j’ai pris mon cœur et rendu la tâche difficile aux autres”, a-t-il partagé.

Smith a particulièrement contesté une blague que Rock a faite sur scène aux Oscars. C’était aux dépens de la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, qui souffre d’alopécie.

Smith comprend la déception du public face à ses actions. Après son retour de la remise des prix, il a été accueilli par son neveu chez lui, qui était resté éveillé pour apercevoir son oncle remportant un Oscar.

Smith est devenu ému en parlant du moment où son neveu de 9 ans a demandé “Pourquoi avez-vous frappé cet homme, oncle Will?”

Malgré les émotions qu’il a vécues et les répercussions auxquelles il a dû faire face en raison de sa décision de gifler Rock, Smith déclare : “J’ai dû me pardonner d’être humain… Croyez-moi, personne ne déteste plus que moi le fait que je sois humain. “

“J’ai encore une opportunité, vous savez, de sortir dans le monde et de contribuer d’une manière qui remplit mon cœur et, espérons-le, remplit d’autres personnes”, a-t-il déclaré à Noah.