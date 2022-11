Will Smith “comprend” si les gens ne sont pas “prêts” à voir un nouveau film après la gifle des Oscars : “Je respecte absolument cela”

L’acteur Will Smith a déclaré qu’il “comprendrait parfaitement” si les spectateurs n’étaient pas “prêts” à voir son nouveau film, “Emancipation”, après avoir giflé le comédien Chris Rock sur scène aux Oscars plus tôt cette année.

“Emancipation” est le premier nouveau film de Smith à sortir depuis qu’il a giflé Rock au visage en mars. Smith avait giflé Rock en réponse à une blague que le comédien avait faite sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, et son alopécie, une maladie auto-immune qui provoque la perte de cheveux.

Depuis l’incident, Smith s’est excusé à plusieurs reprises et a démissionné en tant que membre de l’Académie.

L’acteur a déclaré dans une récente interview avec le journaliste de FOX 5 DC Kevin McCarthy qu’il comprendrait si les gens ne sont pas prêts à voir son film à cause de sa claque aux Oscars.

“Je comprends parfaitement que si quelqu’un n’est pas prêt, je respecterais absolument cela et lui laisserais son espace pour ne pas être prêt”, Smith a dit à McCarthy. “Ma plus grande préoccupation est mon équipe – [director Antoine Fuqua] a fait ce que je pense être le plus grand travail de toute sa carrière.”

Il a expliqué que son équipe a fait “certains des meilleurs travaux de toute sa carrière” et que son “espoir le plus profond est que mes actions ne pénalisent pas mon équipe”.

“J’espère que le matériel – la puissance du film, l’actualité de l’histoire – j’espère que le bien qui peut être fait ouvrira au minimum le cœur des gens pour voir, reconnaître et soutenir les incroyables artistes de et autour de ce film”, a déclaré Smith.

Dans “Emancipation”, Smith joue un esclave nommé Peter qui fuit une plantation en Louisiane.

Smith, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour “King Richard” peu de temps après avoir giflé Rock, est en lice pour une autre nomination pour son rôle dans “Emancipation”. Si l’acteur reçoit une nomination, il ne pourra pas assister à la cérémonie.