Will Smith capture une tarentule à la maison avec son fils Trey alors qu’il revient sur les réseaux sociaux après la claque des Oscars

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Will Smith a eu besoin d’un coup de main de son fils de 29 ans, Trey, alors qu’ils attrapaient une tarentule alors qu’ils étaient chez eux dans le sud de la Californie dans un clip partagé sur le compte Instagram de Will samedi alors qu’il retournait dans les eaux des médias sociaux après la tristement célèbre Académie. Les récompenses claquent en mars.

Smith, 53 ans, avait l’air terrifié alors qu’il filmait son fils aîné en train de capturer l’énorme araignée sous un bol en verre dans un message intitulé “Publier ceci depuis un Holiday Inn”.

“Qu’est-ce que tout h–l. C’est une grosse a– araignée”, a déclaré Smith avant que son fils ne le rassure, “C’est une tarentule.”

L’acteur primé aux Oscars n’est revenu que récemment sur la plateforme après avoir pris une pause des médias sociaux après la diffusion des Oscars en mars au cours de laquelle il est monté sur scène et a giflé Chris Rock lors de la diffusion en direct. Rock venait de finir de raconter une blague destinée à la femme de Will, Jada Pinkett Smith.

‘RHOBH’ STAR SHEREE ZAMPINO ‘N’A JAMAIS EU UNE CONVERSATION’ AVEC SON TREY AU SUJET DE L’EX WILL SMITH’S OSCARS SLAP

Smith et Trey, dont il partage les responsabilités de coparentalité avec son ex-femme, Sheree Zampino, se sont battus entre eux pour savoir qui devrait vraiment assumer la responsabilité d’attraper l’araignée.

“Je suis sur une chaise”, a déclaré Smith dans la vidéo. “D’accord Trey, tu dois sortir ça d’ici. Viens.”

Smith a ajouté: “Vous êtes jeune et fort. Vous pouvez supporter la morsure.”

WILL SMITH ET SA FEMME JADA PINKETT SMITH REPÉRÉS ENSEMBLE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS INFAMOUS CHRIS ROCK OSCARS SLAP

Trey s’est tourné vers la caméra, stupéfait, mais a agi sans crainte et a attrapé la créature à huit pattes sous un bol en verre. Smith a ensuite essayé de glisser un morceau de papier en dessous, afin qu’ils puissent déplacer l’araignée à l’extérieur.

“Nous nous relayons”, a-t-il assuré à son fils. “Nous sommes une équipe … OK, il est rapide.”

Leur aventure de fin de soirée n’était pas tout à fait terminée et Smith en avait fini d’essayer de déplacer la tarentule en disant: “Je n’aime pas ça du tout. Nous vendons la maison.”

Will a été marié à la mère de Trey, la star de “Real Housewives of Beverly Hills”, Sheree Zampino, pendant trois ans avant de divorcer en 1995.

La star de “Bad Boys” est en grande partie restée à l’écart du public depuis l’incident des Oscars en mars, où il a pris d’assaut la scène et a frappé Rock après que le comédien ait plaisanté sur la tête chauve de Jada en référence à “GI Jane”. Pinkett Smith avait déjà parlé d’elle lutte contre l’alopécie une maladie auto-immune qui provoque la chute des cheveux.

Peu de temps après la gifle, Smith a reçu le prix du meilleur acteur pour son travail dans “King Richard”.

Après l’épreuve, Smith a annoncé sa démission de l’Académie dans une déclaration fournie à Fox News Digital, affirmant qu’il avait “trahi la confiance de l’Académie”. Smith a ensuite été interdit d’assister aux événements et spectacles des Oscars pendant 10 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’ai directement répondu à l’avis d’audience disciplinaire de l’académie et j’accepterai pleinement toutes les conséquences de ma conduite”, a-t-il déclaré.

“Mes actions lors de la présentation de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureux et inexcusable . La liste de ceux que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et proches, tous ceux qui sont présents et le public mondial à la maison. J’ai trahi la confiance de l’académie.”

En juillet, Smith a filmé un YouTube vidéo approfondissant davantage l’événement, où il a révélé qu’il avait contacté Rock pour parler de l’incident, mais a affirmé que le comédien n’était pas prêt à s’asseoir avec lui. Il a également passé la vidéo de cinq minutes à s’excuser auprès de Rock et d’autres – y compris la mère des comédiens, Rose Rock.

Pour sa part, Chris a utilisé la gifle a un sujet de discussion lors de sa plus récente “Ego Death World Tour”, et a comparé Smith à l’ancienne co-fondatrice de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, qui sert actuellement un 28 ans de prison après avoir plaidé non contesté pour homicide volontaire en 2018 à la suite d’une confrontation mortelle à Los Angeles en 2015.

“Tout le monde essaie d’être une putain de victime”, a déclaré Rock via le magazine People. “Si tout le monde prétend être une victime, alors personne n’entendra les vraies victimes. Même moi, je me fais gifler par Suge Smith … Je suis allé travailler le lendemain, j’ai des enfants.”

“Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage”, a-t-il ajouté, des mots auxquels il a fait écho dans un précédent spectacle lors d’une tournée récente avec Kévin Hart sur “Only Headliners Allowed”, une émission où Dave Chappelle est également apparu.