Will Smith brise son silence sur sa séparation d’avec Jada Pinkett Smith

Will Smith a enfin répondu aux bombes que son ex-épouse, Jada Pinkett Smith, a révélées publiquement à propos de leur mariage.

L’acteur a réagi aux aveux des prochains mémoires de Jada, Dignedans un e-mail adressé au New York Times publié samedi. Dans sa réponse, Smith admet qu’au cours d’une relation et d’un mariage aussi longs, il a perdu une certaine sensibilité aux nuances de sa femme et de leur union.

« Lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant plus de la moitié de votre vie, une sorte de cécité émotionnelle s’installe », a-t-il écrit au média. « Et vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité à leurs nuances cachées et à leurs beautés subtiles. »

Smith a poursuivi en disant que les révélations « ont en quelque sorte réveillé [him] », ajoutant que Jada était plus « résiliente, intelligente et compatissante que [he’d] compris. »

Cette réponse du Le roi Richard L’acteur intervient quelques jours après que son ex-épouse a révélé qu’ils étaient secrètement séparés depuis sept ans.

Pourtant, malgré leur séparation de longue date, le couple n’a toujours pas divorcé, ce que Pinkett Smith a expliqué lors d’une récente interview. Actualités NBC spécial avec Hoda Kotb.

« Je pense qu’au moment où nous sommes arrivés en 2016, nous étions épuisés d’essayer », a admis l’actrice. « Je pense que nous étions tous les deux encore coincés dans notre fantasme de ce que nous pensions que l’autre personne devrait être. » Elle a poursuivi : « J’ai fait la promesse qu’il n’y aura jamais de raison pour que nous divorcions. Nous travaillerons sur tout. Je n’ai tout simplement pas réussi à rompre cette promesse.

Suite à ses commentaires au New York Times, Will s’est rendu sur Instagram pour plaisanter sur le fait que son nom faisait la une des journaux, en téléchargeant une vidéo de lui sur un bateau avec les notifications de son téléphone devenant absolument folles. Alors que les différentes alarmes de son téléphone continuaient de se déclencher, Smith dormait, avec l’audio sur le clip disant : « Fait amusant à mon sujet, je peux faire une sieste presque n’importe où. »

Sa légende disait « notifications désactivées 🙂 », ce que son ex-épouse a clairement trouvé amusant, se rendant dans la section des commentaires pour déposer quelques émojis rieurs.