Will Smith brise le silence sur les mémoires de Jada Pinkett Smith : « La cécité émotionnelle s’installe »

Will Smith brise son silence sur la bombe révélatrice de sa femme, « Worthy », qui révèle que le couple est séparé depuis sept ans.

Dans un e-mail envoyé au New York Times, l’acteur a admis que le livre l’avait réveillé, soulignant que l’actrice avait « vécu une vie plus fragile qu’il ne l’avait imaginé, et qu’elle était plus résiliente, intelligente et compatissante que lui ». J’ai compris. »

« Lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant plus de la moitié de votre vie, une sorte de cécité émotionnelle s’installe, et vous pouvez très facilement perdre votre sensibilité à ses nuances cachées et à ses beautés subtiles », a écrit l’acteur oscarisé.

JADA PINKETT SMITH CLAQUE LES RUMEURS QUE WILL SMITH EST GAY ET CONFESSE QU’ELLE A LUTTÉ AVEC DES PENSÉES SUICIDAIRES

Lors de l’apparition de Pinkett Smith sur le podcast « On Purpose with Jay Shetty », l’animatrice lui a également lu une lettre écrite par Smith.

« Je vous applaudis et je vous honore », a lu Shetty dans la lettre dans un clip partagé par Associated Press sur TikTok et YouTube. « Si j’avais lu ce livre il y a 30 ans, je t’aurais certainement plus serré dans mes bras. »

« Je vais commencer maintenant – Bienvenue au Club des auteurs », poursuit la lettre. « Je t’aime à l’infini. Maintenant, va chercher du Merlot et repose-toi. »

Pinkett Smith a ri.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Il sait que je ne peux pas avoir de Merlot », a-t-elle répondu avant de devenir émue. « C’est beau. »

« C’est pourquoi je ne peux pas divorcer de ce farceur », rayonna-t-elle.

Smith a choisi de prendre à la légère la frénésie autour des mémoires de Pinkett Smith, qui seront disponibles dans les bibliothèques le 17 octobre.

Dimanche, le « Fresh Prince » s’est tourné vers Instagram et a partagé un clip de lui-même sur un bateau. Il a été vu allongé sous le pont, emmitouflé et apparemment à l’aise, les bras croisés et les yeux fermés.

« Fait amusant à mon sujet », entend-on dire une voix dans la vidéo. « Je peux faire une sieste presque n’importe où. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La légende du message disait également « Notifications désactivées » avec un visage souriant. Pinkett Smith a répondu à la vidéo avec des émojis rieurs.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Avant la sortie du livre, Pinkett Smith s’est entretenue avec l’animatrice de « Today » Hoda Kotb et a expliqué pourquoi elle et Smith n’ont pas officiellement décidé d’arrêter. Pinkett Smith a précisé que leur séparation n’était pas « un divorce sur le papier », mais « quand nous sommes arrivés en 2016, nous étions épuisés d’essayer ».

« J’ai fait la promesse que nous n’aurons jamais de raison de divorcer », a-t-elle déclaré à Kotb, 59 ans. « Nous ferons face à tout. Et je n’ai tout simplement pas pu rompre cette promesse. »

Pinkett Smith a également déclaré au magazine People que « nous sommes encore en train de le découvrir ».

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Le couple s’est dit « oui » en 1997 alors que la star était enceinte de leur fils Jaden, 25 ans. Ils partagent également une fille nommée Willow, 22 ans. Smith est également père d’un fils Trey, 30 ans, issu de son précédent mariage avec l’actrice/productrice. Sheree Zampino. Cette union a duré de 1992 à 1995.