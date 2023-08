Will Smith admet qu’il est allé « trop ​​loin » pendant le tournage de « Emancipation »

Kévin Hart est revenu pour plus de vin et de thé lors de la finale de la saison de Coeur à coeur mettant en vedette une révélation froncer les sourcils d’un honnête et ouvert Will-Smith.

À un moment de la conversation, Smith a admis qu’il était allé «trop loin» lors du tournage d’une épopée graphique sur l’esclavage Émancipation qui a été créée sur AppleTV + en décembre dernier.

« Rien que d’en parler, je commence à avoir les larmes aux yeux », a-t-il déclaré. «Je voulais ressentir la dégradation de l’esclavage et je suis allé trop loin et, vous savez, le niveau de brutalité humaine – ce que nous allons nous faire et, vous savez, j’avais les chaînes de métal au cou et nous travaillions et J’étais comme, ‘Je veux le vrai poids, je veux les vraies chaînes, tout ça’ alors ils ont de vieilles chaînes et ils l’ont mis sur mon cou et ils l’ajustaient à la taille et je me tiens là et le maître des accessoires est allé mettre la clé et la clé ne fonctionnait pas… panique », a-t-il poursuivi.

Et je me suis dit ‘oh non ! Je vais me détendre », et je suis debout là et ils courent partout et ils n’ont pas pu m’en sortir. Je me tiens là dans ces chaînes, mec, juste sur ce bord d’hyperventilation et, « Je vais bien, je vais bien », et ils l’ont trouvé et ils l’ont sorti et j’étais comme, tu sais, Peter était le personnage et personne ne courait pour le faire sortir et je n’arrêtais pas de tomber de plus en plus profondément dans cette compréhension… »