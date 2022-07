Will Smith aborde “The Slap” dans une vidéo émotionnelle, fracasse Twitter

Jour 124, après la gifle

Twitter après avoir regardé Will Smith, mais en revenant à Beyoncé : pic.twitter.com/Pe0WbjDsI6 — 🔝 (@D1aphanousBTS) 29 juillet 2022

Will Smith s’adresse à la désormais tristement célèbre “gifle” dans une vidéo émotionnelle

Après ce qui a semblé être une éternité, les médias sociaux ont finalement abandonné la tristement célèbre claque des Oscars qui a fait les gros titres avec Will-SmithLa vidéo d’excuses émotionnelles de qui a immédiatement été diffusée sur Twitter

Dans la vidéo de 5 minutes, il a posé des questions sur le fait de ne pas s’excuser auprès de Rock lors de son discours d’acceptation des Oscars et a révélé s’il avait ou non parlé au comédien depuis l’incident.

“J’étais embué à ce moment-là”, a-t-il expliqué. « Tout est flou. J’ai contacté Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler et quand il le sera, il me contactera. « Alors je vais te dire, Chris, je te présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler.

L’acteur oscarisé a également présenté ses excuses au frère de Chris, Tony Rock, et à sa mère, dont vous vous souviendrez peut-être avoir parlé de l’impact de la gifle dans une interview.

Comme prévu, Smith, 53 ans, a nié que sa femme Jada Pinkett Smith l’a poussé à prendre des mesures contre Rock pour avoir plaisanté sur son alopécie avec un commentaire “GI Jane”.

“C’est comme, vous savez, j’ai fait un choix par moi-même, à partir de mes propres expériences, de mon histoire avec Chris”, a déclaré Smith en s’adressant à sa femme en roulant des yeux vers Rock. “Jada n’a rien à voir avec ça. Je suis désolé, bébé. Je veux dire désolé à mes enfants et à ma famille pour la chaleur que je nous ai tous apportée.

Les excuses viennent des mois après Nous hebdomadaire a largué une bombe post-gifle citant un initié anonyme qui a révélé Jada Pinkett-Smith “vœux [Will] n’est pas devenu physique avec Chris Rock aux Oscars.

“C’était dans le feu de l’action et c’était lui qui réagissait de manière excessive”, ont-ils déclaré dans le rapport. « Il le sait, elle le sait. Ils sont d’accord pour dire qu’il a réagi de manière excessive.

La source mystérieuse a également allégué que Jada n’était «pas une giroflée» ni «une de ces femmes qui a besoin de protection». “Il n’avait pas besoin de faire ce qu’il a fait”, ont-ils ajouté.

Jada : J’aimerais que Will n’ait pas giflé Chris. Aussi Jada : pic.twitter.com/UiEcoJAG51 – David Muench (@DavidMMuench) 6 avril 2022

Pendant des mois, Jada a été traînée pour avoir apparemment émasculé Will pendant la saga et a encore exacerbé la situation en abordant indirectement l’incident dans une publication Instagram sur la vie à venir.

“C’est une saison de guérison et je suis là pour ça”, lit-on dans le message sans légende téléchargé par Pinkett Smith.

Pensez-vous que les excuses de Will Smith étaient sincères ? Dites-nous ci-dessous et découvrez les réactions les plus insignifiantes aux excuses post-gifle de Will sur le flip.