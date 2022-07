Will Smith aborde la claque des Oscars dans une nouvelle vidéo

Will Smith a “profondément des remords” d’avoir giflé Chris Rock aux Oscars en mars.

Vendredi, Smith a publié une vidéo sur son compte Instagram vérifié qui commençait par les mots à l’écran, “Ça fait une minute.”

“Au cours des derniers mois, j’ai fait beaucoup de réflexion et de travail personnel …”, indique le communiqué. “Vous avez posé beaucoup de questions justes auxquelles je voulais prendre un peu de temps pour répondre.”

On peut alors entendre Smith soupirer, il entre à l’écran et explique à la caméra pourquoi il ne s’est pas excusé auprès de Rock lors de son discours d’acceptation des Oscars après sa victoire du meilleur acteur pour son rôle dans “King Richard”.

“J’étais embué à ce moment-là”, dit Smith. “Tout est flou. J’ai tendu la main à Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler et quand il le sera, il tendra la main. Alors je vais te dire Chris, je m’excuse auprès de toi. Mon comportement était inacceptable et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler.”

CNN a contacté les représentants de Rock pour commentaires.

Smith présente également ses excuses à la mère de Rock, à sa famille et à son frère, Tony Rock, qui avait joué dans la sitcom “All of Us” de 2007, créée par Smith et sa femme Jada Pinkett Smith.

“Nous avions une excellente relation”, a déclaré Smith. “Tony Rock était mon homme et c’est probablement irréparable.”

Smith est monté sur scène aux Oscars et a giflé Chris Rock, qui présentait à l’époque, après avoir fait une blague sur la tête rasée de la femme de Smith.

Pinkett Smith souffre de perte de cheveux due à l’alopécie, une maladie auto-immune qui peut entraîner une perte de cheveux.

Dans sa vidéo, Smith répond également à la question de savoir si sa femme, après avoir roulé des yeux à la blague de Rock, lui avait demandé de faire quelque chose à ce moment-là en disant qu’elle ne l’avait pas fait.

Il s’excuse également auprès d’elle, de leurs enfants et de ses collègues nominés aux Oscars.

Smith dit qu’il “a passé les trois derniers mois à rejouer et à comprendre les nuances et les complexités de ce qui s’est passé à ce moment-là”.

“Je ne vais pas essayer de déballer tout cela maintenant, mais je peux vous dire à tous qu’il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là”, dit-il. “Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’est la meilleure façon de gérer un sentiment d’irrespect ou d’insultes.”

Smith ajoute que cela lui fait mal de savoir qu’il n’a pas été à la hauteur de l’image que les gens avaient de lui.

“Décevoir les gens est mon principal traumatisme”, dit-il. “Je déteste quand je laisse tomber les gens, donc ça fait mal.”

Smith adresse un message à ses partisans, affirmant qu’il s’est engagé “à mettre de la lumière, de l’amour et de la joie dans le monde”.

“Si tu t’accroches, je te promets qu’on pourra redevenir amis”, conclut-il.

L’Académie a sanctionné Smith en lui interdisant d’assister aux Oscars pendant les 10 prochaines années.