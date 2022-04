Will Smith a été repéré en Inde après les Oscars Slapgate et Desis pensent qu’ils savent pourquoi

La première apparition de Will Smith depuis le slapgate des Oscars impliquant Chris Rock s’est déroulée en Inde et l’incident a de nouveau obligé les créateurs de mèmes à se redresser. Il a été repéré à l’aéroport de Mumbai en Inde samedi matin. Il a souri en interagissant avec des personnes à l’extérieur de l’aéroport et semblait quitter Mumbai le jour même. Le but de sa visite n’est pas clair mais Desi Twitter, naturellement, a des idées et des suggestions après le fiasco des Oscars. Will giflant Chris, bien que catastrophique pour la carrière de Will, a donné aux memers de Twitter du matériel pour durer des années et ils y sont à la moindre occasion.

#WillSmith #WillSmithIndia On dirait que Will Smith a atteint l’Inde à la recherche de la tranquillité d’esprit pic.twitter.com/6VP863KU7U — g0v!ñD $#@®mA (@rishu_1809) 23 avril 2022

Les Oscars ont interdit Will Smith, maintenant il est venu en Inde pour assister aux prix Filmfare.#WillSmith pic.twitter.com/OHyDYDcdur – Vishal Bansal (@mevishalbansal) 23 avril 2022

Will Smith est spécialement venu en Inde pour empêcher les Indiens de faire des mèmes de la gifle de son Oscar — ~ Sneha (@snaayyyyy) 23 avril 2022

Un membre de la famille avait prédit Will Smith et sa raison d’arriver en Inde bien avant : pic.twitter.com/aaSABvQMqe — Vinil (@ifitsvinil) 25 avril 2022

Will Smith vu à l’aéroport de Bombay Bandes dessinées indiennes en tournée hors de l’Inde #WillSmith pic.twitter.com/Ump6IK28k6 — @Je suis Ü (@iamut04) 24 avril 2022

Will Smith est venu en Inde pour suivre des cours de gestion de la colère. Sa tâche est de regarder autour de l’Inde et d’essayer de ne pas se fâcher – Tabrez (@tabrezdont) 24 avril 2022

Ce n’est pas le premier voyage de Will dans le pays. En 2019, Will s’est rendu à Haridwar dans le cadre de sa série Facebook Watch – Will Smith’s Bucket List. « Ma grand-mère avait l’habitude de dire : « Dieu enseigne par l’expérience ». Voyager en Inde et découvrir les couleurs, les gens et la beauté naturelle a éveillé une nouvelle compréhension de moi-même, de mon art et des vérités du monde », a-t-il déclaré en partageant des photos de sa visite à l’époque. Il avait également visité Mumbai et tourné pour son apparition dans Student of the Year 2.

Will est resté loin des projecteurs après avoir giflé Chris Rock aux Oscars. L’acteur, qui a remporté le prix du meilleur acteur ce soir-là, a giflé Chris pour avoir fait une blague sur sa femme, Jada Pinkett Smith. Chris a suggéré que le look chauve de Jada donnait l’impression qu’elle se préparait pour une suite de GI Jane.

