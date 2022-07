Will Smeed joue alors que les Lions d’Angleterre étourdissent l’Afrique du Sud avec une course-poursuite rapide dans le match d’échauffement | Nouvelles du cricket

Will Smeed a brisé 90 balles sur 56 alors que les Lions d’Angleterre poursuivaient un objectif de 319 contre l’Afrique du Sud

Will Smeed a écrasé 90 balles sur 56 alors que les Lions d’Angleterre poursuivaient un objectif de 319 contre une solide équipe d’Afrique du Sud en tournée en seulement 37,1 overs pour remporter leur match d’échauffement d’une journée par six guichets à Taunton.

Lors du premier des deux matchs précédant le début de leur série internationale d’une journée contre l’Angleterre le mardi 19 juillet, l’Afrique du Sud a aligné les internationaux expérimentés Aiden Markram, David Miller, Lungi Ngidi et Anrich Nortje, mais a subi une lourde défaite.

Alors que l’Angleterre subissait une raclée de 10 guichets lors de son premier ODI contre l’Inde au Kia Oval, son équipe de «réserve» efficace a organisé un spectacle époustouflant à Somerset, avec le favori local Smeed en tête, frappant sept limites et six six dans un fulgurant frappe.

Le joueur de 20 ans a été rejoint par son coéquipier du comté Tom Banton (57 sur 46) en tête de l’ordre, la paire mettant en place un partenariat d’ouverture de 113 points en seulement 13,4 overs.

Ben Duckett du Nottinghamshire (85 sur 67) et Stephen Eskinazi du Middlesex (52 sur 36) ont également atteint des demi-siècles impressionnants pour les Lions alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire impressionnante avec un peu moins de 13 overs à revendre.

Plus tôt, Rehan Ahmed, le batteur de jambe de 17 ans du Leicestershire, a remporté 3-54 lors de ses débuts avec les Lions et le couturier du bras gauche du Gloucestershire, David Payne, a pris 4-39, mais les touristes ont quand même réussi à établir ce qui semblait être un objectif difficile.

1er ODI – mardi 19 juillet (Durham)

2e ODI – Vendredi 22 juillet (Emirates Old Trafford)

3e ODI, dimanche 24 juillet (Headingley)

1er T20I – Mercredi 27 juillet (Bristol)

2e T20I – jeudi 28 juillet (Cardiff)

3e T20I – dimanche 31 juillet (Southampton)

L’ouvreur sud-africain Janneman Malan a frappé deux six et 11 quatre sur son chemin vers 103 sur 116 balles, tandis que la paire d’ordre intermédiaire Miller (55 sur 36) et Heinrich Klaasen (51 sur 35) ont également frappé le sol avec des demi-siècles.

Mais cela ne suffisait pas pour l’Afrique du Sud, aucun quilleur n’étant à l’abri d’une punition – Ngidi (0-22) le seul à ne pas aller plus loin qu’un run-a-ball – alors que les Lions poursuivaient leur cible dans style.

Les deux équipes se retrouveront jeudi à New Road dans le Worcestershire pour le deuxième et dernier match de préparation de l’Afrique du Sud.

Regardez le premier match international d’une journée de l’Afrique du Sud contre l’Angleterre, au Seat Unique Riverside à Durham, en direct sur Sky Sports Cricket le mardi 19 juillet. La couverture commence à 12h30 avec le premier bal à 13h.