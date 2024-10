Will Rollins a été radié en 2022. Il pourrait désormais contribuer à l’obtention d’une majorité démocrate.

PALM SPRINGS, Californie — La dernière fois que Will Rollins a affronté le républicain californien le plus ancien au Congrès, il a été considéré comme un candidat de longue date par une grande partie de l’establishment du Parti démocrate et laissé à lui-même.

Deux ans plus tard, le parti consacre des sommes considérables à l’étoile montante.

L’ampleur des institutions l’argent coule à flot dans son match revanche contre le représentant républicain Ken Calvert illustre avec quelle intensité les démocrates se battent pour renverser le district intérieur de la Californie du Sud dans leur tentative de reprendre la majorité à la Chambre. Le parti et ses alliés ont investi plus de 6 millions de dollars dans la publicité télévisée. Rollins, un ancien procureur fédéral, a collecté 11,5 millions de dollars supplémentaires, éclipsant les quelque 4,6 millions de dollars dépensés du côté démocrate lors du dernier cycle.

Récent les sondages suggèrent Calvert et Rollins sont dans une impasse dans ce qui est devenu l’un des combats de combat les plus surveillés et les plus coûteux du pays, alors que les deux camps inondent le district de publicités et d’armées de solliciteurs qui font du porte-à-porte.

Représentant de Californie. Pete Aguilarle président du House Democratic Caucus, a déclaré que même si le district est l’une des « courses les plus difficiles au conseil d’administration » pour les démocrates, le parti a trouvé un combattant.

« Will Rollins, je le dis aux gens, je pense que c’est le meilleur candidat que nous ayons dans le pays », a déclaré Aguilar.

L’enthousiasme à l’égard de Rollins s’est accru depuis qu’il a battu Calvert pour la première fois à environ quatre points de pourcentage en tant que candidat pour la première fois en 2022. Elle Kurpiewski, directrice politique du Quartier général démocrate du désert, un bureau régional de sensibilisation du parti, a déclaré que les bénévoles étaient accusés. par la perspective que la route vers une majorité démocrate pourrait passer par le désert de la vallée de Coachella.

« Ce n’est plus possible, c’est tout à fait possible. Son nom est désormais reconnu », a déclaré Kurpiewski à POLITICO cette semaine alors qu’elle prenait une pause après avoir travaillé au téléphone dans une opération bénévole basée dans un centre commercial bordé de palmiers à Cathedral City.

Les Républicains, qui ont réagi par une augmentation tardive des dépenses, ont tiré la sonnette d’alarme ces dernières semaines sur la vulnérabilité de Calvert. Lorsque l’ancien président Donald Trump a tenu une rassemblement massif Ce mois-ci, dans le désert du sud de la Californie, à la limite du district de Calvert, il a lancé un appel aux milliers de personnes qui cuisaient sous une chaleur à trois chiffres : « Tout le monde doit sortir et voter pour Ken. »

Effrayés par les chiffres impressionnants de collecte de fonds de Rollins, les PAC républicains, y compris le Congressional Leadership Fund, ont accéléré leurs dépenses ces dernières semaines. Calvert dispose également de ressources bien plus importantes derrière lui qu’en 2022 – environ 9,5 millions de dollars de plus provenant de groupes extérieurs – et un nouveau super PAC lancé par l’ancien président Kevin McCarthy a également dépensé 300 000 $ pour attaquer Rollins.

Les publicités des républicains décrivent Rollins comme un progressiste « extrême » et « dangereux », le blâmant ainsi que les démocrates pour le coût de la vie et les taux de criminalité élevés de l’État. Les publicités des démocrates, quant à elles, qualifient Calvert d’allié intéressé de Trump qui s’est opposé à l’avortement et aux droits LGBTQ+.

Autant les démocrates ont dominé le front de la collecte de fonds, autant les républicains ont des avantages intrinsèques. Le GOP dispose d’un avantage d’environ 4 900 électeurs, et c’est le seul siège swing hautement compétitif en Californie que Trump a remporté lors des élections de 2020, bien que d’un seul point de pourcentage. Le parti a également généralement une participation plus forte que les démocrates dans la partie de l’État connue sous le nom d’Inland Empire.

Mais le district n’est plus le bastion rouge foncé qu’il était autrefois, après avoir été redessiné en champ de bataille violet lors du dernier processus de redécoupage de la Californie. Il englobe désormais l’oasis désertique de Palm Springs, d’un bleu profond et favorable aux LGBTQ, ainsi que la banlieue conservatrice du comté de Riverside, à l’est de Los Angeles.

Rollins, un ancien procureur adjoint américain qui s’est concentré sur les affaires de sécurité nationale, n’a reçu pratiquement aucune aide extérieure au cours de sa campagne infructueuse de 2022. Au cours de ce cycle, les groupes nationaux démocrates se sont retirés du marché médiatique notoirement coûteux de Los Angeles, privant des candidats tels que Rollins d’une assistance à l’antenne.

Il a pris à la légère cette tâche solitaire lorsqu’il a rencontré les dirigeants du syndicat des pompiers de Corona lors d’un déjeuner plus tôt cette année. (Il y a deux ans, Rollins était à Capitol Hill pour l’orientation des nouveaux membres. quand il a appris que Calvert avait gagné. Le décompte des voix en Californie est notoirement lent.)

« J’ai beaucoup écouté Enya après », a plaisanté Rollins en quittant le déjeuner.

L’afflux de ressources pour les campagnes de Rollins et Calvert s’est répercuté sur les ondes, alors que les deux partis dépensent des millions pour diffuser des publicités sur le marché médiatique coûteux de Los Angeles. Il a également soutenu un jeu au sol intensifié ; le Parti démocrate de Californie a ouvert un bureau supplémentaire pour contribuer à accroître la participation électorale dans la région de Palm Desert, et Calvert dispose désormais d’un bureau dans la même partie de la vallée de Coachella.

La Première Dame Jill Biden s’est même rendue dans la région de Palm Springs plus tôt cette année pour une collecte de fonds destinée à soutenir Rollins et d’autres démocrates – un événement chic co-animé par l’ancienne sénatrice de Californie Barbara Boxer et le chanteur Barry Manilow.

Alors que l’appareil du Parti démocrate se concentre sur la participation électorale dans les parties les plus bleues du désert, Rollins tente de vendre l’attrait de tous les partis aux électeurs indépendants et de tendance conservatrice dans la moitié ouest du district. Son quartier général de campagne est situé à Corona, une banlieue bourgeoise à tendance rouge située au cœur de la base de Calvert, où le président sortant vit depuis son enfance.

Dans ses publicités, Rollins se présente comme un modéré politique et vante ses liens avec le GOP. Il note que ses grands-parents étaient républicains et qu’il a travaillé pour l’ancien gouverneur républicain Arnold Schwarzenegger, bien qu’il soit démocrate depuis toujours. Il souligne régulièrement son expérience dans le domaine de l’application de la loi et la nécessité pour le Congrès d’accorder davantage de subventions locales pour financer les pompiers et la police.

Calvert a cherché à saper cette image modérée en décrivant Rollins comme un libéral indulgent envers le crime. Dans les publicités télévisées, il tente de lier son adversaire à la criminalité et au coût de la vie élevé en Californie, principales préoccupations des électeurs, le traitant de pion pour des démocrates comme le gouverneur Gavin Newsom et l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

« Le rêve californien s’est transformé en cauchemar », a déclaré Calvert lors de son rassemblement d’octobre avec Trump. « Nous avons les prix du gaz les plus élevés du pays. Nous avons les logements les plus chers du pays.

Calvert a fait campagne intensivement sur son ancienneté en tant que doyen de la délégation californienne du GOP House. Il souligne comment il a utilisé sa position au sein du comité des crédits de la Chambre pour obtenir des fonds destinés à des projets routiers et hydrauliques dans ce quartier en pleine croissance.

Rollins, à son tour, a tenté de transformer la longue carrière de Calvert en un handicap. Le démocrate, qui a eu 40 ans fin septembre, a mis en avant leur écart d’âge en publiant sur les réseaux sociaux des photos de lui-même alors qu’il avait 8 ans en 1992, l’année même où Calvert a été élu pour la première fois au Congrès. Rollins affirme que Calvert, 71 ans, est un homme politique de carrière qui a utilisé son poste pour s’enrichir.

Les droits LGBTQ+ ont également été une question centrale dans la course, d’autant plus que Calvert cherche à attirer les hommes âgés de tendance conservatrice dans la Mecque des retraités gays de Palm Springs.

Calvert a voté contre l’égalité du mariage et d’autres politiques pro-LGBTQ+ pendant une grande partie de sa carrière, notamment en s’opposant à la protection contre les crimes haineux et aux droits des personnes transgenres. Ces dernières années, il a déclaré que ses opinions avaient évolué. Calvert était l’un des trois douzaines de républicains qui ont voté pour consacrer le droit au mariage homosexuel au niveau fédéral en 2022.

Rollins, qui est gay, soutient que l’évolution de Calvert est un calcul intéressé pour récolter des votes après que Palm Springs, qui abrite l’une des plus grandes communautés LGBTQ+ du pays, ait atterri dans son nouveau district.

« Les habitants du comté de Riverside veulent quelqu’un qui ne se concentre pas sur les conneries de guerre culturelle », a déclaré Rollins à des dizaines de partisans qui se sont entassés dans un salon à Palm Desert plus tôt cette année pour une fête de porte-à-porte samedi.

Alors qu’il s’adressait au groupe, Rollins se tenait aux côtés de Lisa Middleton, une femme trans candidate au Sénat de l’État, et de Christy Holstege, une candidate bisexuelle candidate à l’Assemblée (les trois se présentent sur une liste). Les groupes nationaux LGBTQ+ et les riches retraités gays de Palm Springs ont largement contribué à la campagne de Rollins.

Calvert a tenté de contrecarrer l’avantage de Rollins dans l’est du district en ouvrant un bureau de campagne à Palm Desert et en vantant son soutien aux républicains de Log Cabin, le plus grand groupe de républicains homosexuels du pays.

Le président sortant a qualifié les critiques des démocrates sur son bilan en matière de questions LGBTQ+, ainsi que son opposition au droit à l’avortement, de détournement des questions « essentielles » comme le prix de l’essence et la criminalité.

« Ce sont des questions réglées en Californie », a déclaré Calvert dans une interview. « Ces choses ne mèneront nulle part dans un État comme le nôtre. »

Melanie Mason et Jessica Piper ont contribué à ce rapport.