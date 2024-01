Will Rogers quitte le portail de transfert et restera à Washington

Ancien quarterback de l’État du Mississippi Will Rogers a déclaré à ESPN qu’il se retirerait du portail de transfert de la NCAA et resterait à Washington pour jouer pour les Huskies en 2024.

Rogers a informé l’entraîneur-chef des Huskies, Jedd Fisch, de sa décision mardi et a repris ses cours à Washington.

Rogers a été transféré de l’État du Mississippi à Washington après quatre saisons productives avec les Bulldogs, au cours desquelles il est devenu le deuxième passeur de tous les temps de la SEC. Il est entré dans le portail après que Kalen DeBoer a quitté Washington pour devenir entraîneur-chef de l’Alabama, ce qui s’est produit peu de temps après l’arrivée de Rogers à Seattle.

Rogers s’est entretenu avec plusieurs écoles après avoir réintégré le portail, mais a finalement décidé que Washington était la solution la plus logique. Avec beaucoup d’attention portée à ceux qui ont quitté le programme, Rogers a déclaré que l’attrait de revenir à Washington après avoir sauté dans le portail était de savoir qui d’autre avait décidé d’y rester.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

“Certains gars de Washington”, a-t-il déclaré à propos de la raison de son retour. “L’équipe a obtenu une fiche de 14-1 l’année dernière. Si nous pouvons reprendre là où nous nous sommes arrêtés, ce sera évidemment une tâche difficile. Mais je pense que c’est la raison pour laquelle vous venez à Washington.

“C’est évidemment une nouvelle conférence et des choses comme ça. Mais j’ai beaucoup confiance en l’entraîneur Fisch et j’ai l’impression qu’il sera prêt à nous faire concourir à un niveau élevé.”

Rogers a déclaré que l’expérience de Fisch dans la NFL était un autre facteur. Fisch est le meneur de jeu offensif à Washington et a travaillé dans la NFL en tant que coordinateur offensif et entraîneur du quart-arrière.

Rogers a déclaré qu’il espérait que cette saison se déroulerait comme une année relais pour l’amener à la NFL.

“C’est le plan”, a déclaré Rogers lors d’un entretien téléphonique avec ESPN. “L’entraîneur Fisch m’a dit aujourd’hui : ‘Je veux te traiter comme un joueur de football professionnel.’ Je lui ai dit que c’était ce que je voulais et c’est ce que je cherchais à faire.”

La décision de Rogers marque une vague de nouvelles positives pour la salle des quarts de Washington. Dimanche, la recrue d’ESPN 300, Demond Williams, a promis qu’il suivrait Fisch à Washington après s’être engagé envers lui en Arizona.

Rogers sera le favori pour débuter la saison 2024 des Huskies. En plus de perdre Michael Penix face à la NFL, Washington a perdu Dylan Morris à James Madison, Austin Mack en Alabama et Will Haskell au portail. Le quart-arrière de Washington en 2024, Dermaricus Davis, a également annoncé son départ à la suite de la décision de Williams.

Rogers est immédiatement devenu l’un des joueurs les plus accomplis du portail cet hiver, puisqu’il a accumulé 12 315 verges par la passe pendant son séjour à Mississippi State.

Après avoir choisi Washington pour la première fois, Rogers a déclaré à ESPN : “Je sais que j’ai encore une chance. Je sais que je devais faire ce que j’avais à faire : gagner autant de matchs que possible.”

Le curriculum vitae statistique de Rogers est parmi les meilleurs du sport. Il a complété 1 301 passes au cours de sa carrière, le plus grand nombre de l’histoire de la SEC. Il entame la saison 2024 avec 38 départs et est le 39e passeur de la NCAA pour les verges en carrière. S’il réalise une autre saison prolifique au cours de son année à Washington, il pourrait terminer parmi les cinq premiers de l’histoire du football universitaire.

Rogers a déclaré qu’il espère qu’une autre saison de qualité se traduira par des dépisteurs et des directeurs généraux.

Rogers a déclaré : “Je suis vraiment excité de jouer sous la direction de quelqu’un qui a de l’expérience dans la NFL et qui peut vous apprendre les choses à faire et à ne pas faire et vous préparer pour le niveau suivant.”