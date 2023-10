Will Reeve, le fils sosie de Christopher Reeve, assiste à un événement prestigieux en l’honneur de Ryan Reynolds

Le plus jeune fils de Christopher Reeve, Will Reeve, est sorti à New York, ressemblant à son défunt père.

L’homme de 31 ans a assisté à l’événement Bring Change to Mind Revels & Revelations et a été aperçu marchant main dans la main avec sa petite amie, Amanda Dubin, lundi.

Bring Change to Mind est une organisation à but non lucratif dont la mission est de « mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination entourant la maladie mentale », selon son site Internet. L’organisation a été cofondée par Glenn Close et sa famille après que sa sœur et son neveu aient reçu des diagnostics de maladie mentale qui ont changé leur vie.

Will, correspondant d’ABC News, est le seul enfant du regretté acteur Reeve et de sa femme Dana Morosini. La star de « Superman » a également deux enfants plus âgés, Matthew, 43 ans, et Alexandra, 39 ans, issus de sa relation avec Gae Exton.

LA FILLE DE CHRISTOPHER REEVE PARLE DE GRANDIR AVEC « SUPERMAN », GARDER SON HÉRITAGE VIVANT

Quand Will avait 3 ans, son père fut paralysé suite à un accident d’équitation. Neuf ans plus tard, l’acteur décède à 52 ans.

Deux ans plus tard, Will a également perdu sa mère, Dana, à cause d’un cancer du poumon alors qu’il n’avait que 13 ans.

Will et ses frères et sœurs siègent au conseil d’administration de la Fondation Christopher & Dana Reeve, une organisation « dédiée à guérir les lésions de la moelle épinière en faisant progresser la recherche innovante et en améliorant la qualité de vie des individus et des familles touchés par la paralysie », selon son site Internet.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lors d’un événement pour la fondation en 2019, Will a parlé de l’héritage de ses parents.

« Je pense que son héritage ne disparaîtra jamais et je pense que c’est une responsabilité que je ressens, de perpétuer son héritage et celui de ma mère pour le reste de ma vie et, espérons-le, au-delà », avait-il déclaré à People à l’époque.

« Je pense que la fondation est une manière, une manière tangible, de perpétuer son héritage et celui de ma mère. Et je pense que la façon dont moi et mes frères et sœurs vivons notre vie est une autre façon. Et je pense que sa L’impact est ressenti par les millions de vies qu’il a touchées. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Cette année, le gala Bring Change to Mind était un événement prestigieux, avec des apparitions d’Amy Schumer et Reba McEntire.

Ryan Reynolds, qui était également présent, a reçu le prix Robin Williams Legacy of Laughter.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Deux des enfants de Williams, Zak et Zelda, ont été présentés lors de l’événement. Williams et Reeve étaient des amis proches depuis leur rencontre à Julliard dans les années 1970.

Dans son autobiographie, « Still Me », Reeve a parlé de son lien étroit avec le comédien.

« Robin a pu partager ses vrais sentiments avec moi, et j’ai toujours fait la même chose avec lui. Cela est resté vrai pendant 25 ans », a-t-il écrit, selon Glamour.