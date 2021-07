Will Pryce: le jeune des Huddersfield Giants tient compte des conseils de son père et champion de la Super League Leon | Nouvelles de la ligue de rugby

Will Pryce de Huddersfield a montré beaucoup de promesses lors de ses quatre premières apparitions en Super League

Lorsque Will Pryce a marqué pour le deuxième essai de sa jeune carrière lors de la victoire 40-26 des Huddersfield Giants contre le Hull FC jeudi soir, il y avait un homme au John Smith’s Stadium qui l’a peut-être savouré plus que quiconque.

Ce n’était autre que son père Léon, là dans le cadre de la Sports aériens équipe pour la diffusion en direct du match, mais aussi quelqu’un qui a été là pour soutenir son fils à chaque étape du processus alors qu’il souhaite également se démarquer en Super League.

Il y a peu de choses que Pryce senior n’a pas vu au cours d’une carrière de joueur de 19 ans qui l’a vu gravir les échelons avec Bradford Bulls et St Helens en particulier, mais s’il tient à faire profiter son fils de sa sagesse accumulée, il comprend également le besoin pour le laisser se développer tout seul.

1:25 Will Pryce de Huddersfield danse à travers la défense du Hull FC pour marquer devant son père Leon ! Will Pryce de Huddersfield danse à travers la défense du Hull FC pour marquer devant son père Leon !

« J’ai fait de mon mieux et nous avons une bonne relation », a déclaré Pryce à propos de Will. « Quand je lui parle, ce n’est pas comme s’il le prenait à cœur et il sait que j’essaie juste de l’aider.

« Je vais devoir reculer à un moment donné, mais il n’a que 18 ans et je suis vraiment conscient de ne pas vouloir qu’il fasse certaines des erreurs que j’ai commises en cours de route.

« Il a quatre matchs à son actif et c’est un bon moment dans votre vie où vous ne savez pas où vous en êtes, vous affrontez de grands garçons et avez la chance de vous tester.

« Il est entré et a eu un impact, l’équipe s’est améliorée et il a été aidé par beaucoup de bonnes personnes ici. »

Le fait de faire partie de quatre victoires en Super League Grand Final et de six succès en Challenge Cup lors de ses passages avec les Bulls and Saints, allié à 17 sélections en Grande-Bretagne et à la représentation de l’Angleterre aux Coupes du monde de rugby à XV 2000 et 2008, souligne les capacités de Pryce en tant que joueur.

Mais en plus de ces hauts, le joueur de 39 ans a également connu les bas qui accompagnent le sport professionnel. Comme beaucoup d’athlètes, il a trouvé l’adaptation à la vie après avoir parfois raccroché ses bottes avec difficulté.

Ce sont ces expériences, ainsi que les conseils généraux sur le fait de jouer au rugby au plus haut niveau, dont Pryce junior apprend alors qu’il fait ses premiers pas dans ce qui, espérons-le, sera une longue et fructueuse carrière.

« Juste pour me taire, reste allumé – sur et en dehors du terrain – et profite de chaque instant parce que tu ne l’auras pas toute ta vie », a déclaré le jeune de 18 ans à propos des conseils que son père lui avait donnés. .

2:15 Will Pryce dit que le meilleur conseil que son père Leon lui a donné était de « garder ma bouche fermée » alors qu’il célèbre un essai lors de la première victoire de Huddersfield en six matchs Will Pryce dit que le meilleur conseil que son père Leon lui a donné était de « garder ma bouche fermée » alors qu’il célèbre un essai lors de la première victoire de Huddersfield en six matchs

« C’était difficile pour lui quand il a pris sa retraite et ce n’était pas agréable pour moi et ma famille de vivre cette expérience, alors continuez à en profiter.

« Ma principale force est mon jeu de course et grandir en le regardant, c’est ce qu’il faisait.

« J’ai fait de mon mieux pour être confiant, jouer vite et prendre la ligne. C’est ce que j’ai fait pour l’essai [against Hull FC] et c’est ce qu’il va continuer à me demander de faire chaque semaine. »

Bien qu’il se soit de nouveau aligné dans les mi-temps aux côtés d’Oliver Russell lors de la victoire sur Hull, Pryce est pressenti pour s’imposer comme arrière latéral par l’entraîneur-chef des Giants Ian Watson.

Et tandis que l’ancien international gallois tient à ne pas trop imposer un fardeau à l’adolescent qui a remporté le titre de joueur du match lors de sa troisième apparition seulement alors que les Giants ont été battus 14-12 par Wigan Warriors, il ne fait aucun doute il a le potentiel pour devenir aussi bon que l’une des stars actuelles de la Super League.

« Prycey est un talent spécial », a déclaré Watson Sports aériens. « Il a juste besoin de garder les pieds sur terre et de continuer à travailler dur.

« Pour moi, je pense qu’il va être comme le prochain Sam Tomkins. Je pense que sa meilleure position sera probablement aussi celle d’arrière latéral, donc il est vraiment excitant pour l’avenir de Huddersfield – et l’avenir du jeu aussi . »

Pour sa part, Pryce est déterminé à garder les pieds sur terre et la chose la plus importante pour lui jeudi soir a été que Huddersfield a mis fin à une série de six défaites consécutives alors que les Giants tentaient de commencer à s’éloigner des parties inférieures de la table de la Super League.

L’impressionnant quatuor de McGillvary aide les Giants à gagner Les quatre essais de Jermaine McGillvary ont aidé Huddersfield à mettre fin à une série de six défaites consécutives en battant Hull FC 40-26.

« Je ne peux pas souligner à quel point c’est important », a déclaré Pryce. « Nous nous sommes entraînés semaine après semaine et ces courts délais ont été très difficiles pour nous.

« Jouer sur des délais de cinq jours et perdre de deux ou quatre points nous a tués. Nous avons fait cet effort chaque semaine et remporter une victoire est phénoménal. »