Will Muschamp se fait tirer dessus à Kirk Herbstreit 30 ans après UGA-Ohio State

Près de trois décennies après que l’État de l’Ohio et la Géorgie se soient rencontrés pour la première fois, Will Muschamp continue de célébrer et de tirer sur les Buckeyes.

Les joueurs de football universitaire ne sont jamais diplômés et le football universitaire ne se termine jamais. Will Muschamp en est un très bon exemple et il se réjouit toujours d’une victoire emblématique à laquelle il a participé il y a à peine 30 ans.

Bien avant d’être coordinateur défensif pour les gens d’Athènes, Muschamp était une marche assez solide sur le dos défensif des Georgia Bulldogs. Pendant le temps de Muschamp en tant que sécurité pour les Bulldogs, il a fait partie de certaines équipes assez spéciales, y compris une équipe de Géorgie qui a remporté une victoire de 21-14 sur les Buckeyes de l’État de l’Ohio lors du Citrus Bowl de 1993.

Il est clair que Muschamp a beaucoup de bons souvenirs de ce concours et il va en informer tout le monde, y compris Kirk Herbstreit d’ESPN.

Will Muschamp rappelle à Kirk Herbstreit le Citrus Bowl de 1993 avec une citation parfaite

Alors que Muschamp et ses Bulldogs célébraient une victoire impressionnante, Herbstreit était de l’autre côté avec les Buckeyes alors qu’ils subissaient une défaite sur l’une des plus grandes scènes du football universitaire.

Et bien sûr, Muschamp veut s’assurer que Herbstreit se souvienne de ce match. Lorsque Muschamp faisait une conférence de presse pour discuter du match à venir entre les Bulldogs et les Buckeyes, Muschamp a lancé cette barbe à la capacité de Herbstreit à lancer un ballon de football.

Will Muschamp a posé des questions sur le seul autre match de l’UGA contre l’État de l’Ohio lors du Citrus Bowl de 1992. “Nous avons eu un déjeuner et Herbstreit s’est levé et a lancé une passe à travers la pièce, je savais que nous avions une chance de gagner. Assurez-vous qu’il sache que j’ai dit cela.” – Brandon Zimmerman (@BZSEC) 27 décembre 2022

La vidéo de Muschamp jubilant ici est absolument parfaite aussi.

Le football universitaire est le sport parfait et Muschamp pourra toujours se vanter de cette victoire. À moins que l’État de l’Ohio ne batte la Géorgie en séries éliminatoires cette saison. Ensuite, Herbstreit pourra s’amuser un peu.

Pour plus d’actualités, d’analyses, d’opinions et de couvertures uniques sur le football universitaire par FanSided, y compris les classements du trophée Heisman et des éliminatoires du football universitaire, assurez-vous de mettre ces pages en signet.