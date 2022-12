Will Mellor rompt le silence après la hache Strictly alors que la marque de fans furieux montre « une solution »

La star de STRICTLY Come Dancing, Will Mellor, a rompu son silence après sa sortie choquante du concours de danse BBC One.

Des fans furieux ont déclaré que l’émission était une “solution” après que la star du feuilleton a atterri dans les deux derniers la nuit dernière et n’a pas été sauvée par les juges.

Instagram/@willmellor76

Will a rompu son silence dans une vidéo Instagram aujourd’hui[/caption]

Bbc

Il a été rejeté par Strictly Come Dancing cette semaine[/caption]

Maintenant, Will, 46 ans, a rompu son silence pour parler de sa sortie de Strictly, après avoir fondu en larmes sur It Takes Two hier soir.

L’air abattu alors qu’il était assis à la maison, il a dit à ses fans dans une vidéo : « Ça va ? Je viens de rentrer de faire Strictly It Takes Two.

« Évidemment, vous savez tous maintenant que malheureusement j’ai été éliminé en demi-finale et que je n’ai pas atteint la finale – je suis tombé à la dernière haie.

“Désolé pour tous ceux qui ont voté pour moi, j’ai tout donné, j’ai fait de mon mieux. Ce n’était pas assez.

“Mais merci à tous pour vos messages de soutien et vos votes, et à tous ceux qui m’ont soutenu, j’apprécie vraiment cela.

«Cela signifie beaucoup et quand vous êtes dans cette bulle Strictly, vous ne pensez qu’à cela, vous vous entraînez tous les jours et c’est dans votre esprit.

“Tout le monde te soutient, tu veux vraiment bien faire pour eux aussi et pour ma famille, et j’ai essayé, j’ai tout donné.

“Merci beaucoup à tous, je voulais juste faire une petite vidéo pour dire tout ça. Bon Noël à tous, à tout à l’heure.”

Ses amis et ses fans ont inondé la section des commentaires de soutien à la star, jaillissant de lui comme “incroyable” et “fantastique”.

Parmi eux se trouvait Paddy McGuinness, qui a écrit: “Fantastic pal”, tandis que Gemma Atkinson a répondu: “Vous avez fait des choses incroyables, vous devriez être fier.”

“Tu as été brillant Will, tu méritais de passer”, a déclaré une troisième personne, tandis qu’une quatrième a ajouté: “Éviscéré pour toi, la mauvaise personne a été sauvée.”

Cela vient après que des fans furieux aient qualifié le spectacle de correctif après que Will Mellor ait obtenu la botte aux côtés de sa danseuse professionnelle Nancy Xu.

Il a raté une place en finale après une danse contre Fleur East, qui a vu la juge en chef Shirley Ballas avoir le vote décisif.

Après les résultats, les fans se sont précipités en ligne pour se plaindre, avec une personne qui a tweeté : “Il semble bien qu’il y ait eu un complot pour se débarrasser de Will.”

“Il est difficile de penser à un concurrent qui ait déjà reçu un tel coup en demi-finale”, a déclaré un deuxième avec colère.

Un troisième a convenu: “Les juges ont été trop durs et ont clairement fait preuve de favoritisme envers les autres.”