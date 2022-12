Will Mellor révèle une énorme perte de poids de Strictly Come Dancing avant le spectacle final

La star de SOAP, Will Mellor, a révélé sa perte de poids intense dans Strictly Come Dancing après avoir été éliminée.

L’acteur de Hollyoaks, 46 ans, qui a joué aux côtés de sa partenaire de danse Nancy Xu, a déclaré qu’il avait perdu une pierre en faisant le spectacle.

Depuis qu’il a quitté la piste de danse, Will a mis en lumière son emploi du temps et sa perte de poids notable pendant la compétition.

Il a déclaré au Sun: “J’ai une routine tous les dimanches, c’est mon jour sans bouger.

«Je m’assieds sur le canapé, j’ai les jambes en l’air, puis je sors le spa pour les pieds de ma femme et j’y mets mes pieds, pas avec de l’eau chaude, mais j’y mets de la glace car mes pieds me tuent du Chaussures latines.

« Ils sont comme des éléments de torture. Dansez-y pendant trois jours, honnêtement, je vous dirai tout ce que vous voudrez.

L’ancienne star de Two Pints ​​of Lager and a Packet of Crisps a poursuivi en disant: “Il y a des choses que je fais maintenant que je n’aurais jamais faites.

“Je suis plus en forme maintenant que je ne l’ai été en 20 ans, J’ai perdu environ une pierre de poids.

“Ma montre ne me va même plus, si vous perdez du poids, vous travaillez dur !”

Parlant de son bien-être physique, Will a déclaré: “Je fais de la physio quelques fois par semaine, essentiellement juste pour essayer de donner l’impression que je ne souffre pas dans la série et que je suis en forme comme un violon, je Je suis mort jeune, je marche sur le sol comme Wayne Sleep et je m’en sors comme Steptoe !

S’exprimant après avoir perdu sa place sur Strictly, Will a déclaré: “De toute évidence, vous savez tous maintenant que, malheureusement, j’ai été éliminé en demi-finale et que je n’ai pas atteint la finale – je suis tombé au dernier obstacle.

“Désolé pour tous ceux qui ont voté pour moi, j’ai tout donné, j’ai fait de mon mieux. Ce n’était pas assez.

Leur départ prématuré a été qualifié de “correctif” par certains fans qui estimaient qu’il y avait un “complot” contre Will.

