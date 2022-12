Will Mellor révèle ses plans pour un énorme bouleversement de carrière après Strictly et Coronation Street

La star de STRICTLY, Will Mellor, veut relancer sa carrière pop après son succès dans l’émission de danse.

L’acteur de Coronation Street, 46 ans, a connu une très brève carrière musicale après avoir quitté Hollyoaks en 1997.

Will Mellor a révélé son énorme bouleversement de carrière après Strictly[/caption]

Will a eu un top cinq avec ” When I Need You ” de Leo Sayer, mais son single suivant n’a pas réussi à atteindre le top 20.

Mais bien qu’il ait été un flop pop la première fois, le danseur populaire a déclaré que la vie était trop courte pour ne pas réessayer.

Will a déclaré en exclusivité au Sun: “C’est strictement le plus que j’ai été testé à la fois mentalement et physiquement.

« La pression est incroyable. C’est terrifiant mais c’est aussi exaltant quand on accomplit des choses.

“Maintenant, j’ai le bug pour accomplir beaucoup de choses.”

“L’année prochaine, je veux faire un livre. Je veux faire de la musique parce que j’aime chanter et que je continue de mettre ça en veilleuse. Je ne sais pas encore ce que ce sera exactement.

«Je veux faire des émissions de voyage. Je veux voir le monde.

“J’ai écrit une émission de voyage intitulée Where There’s A Will, qui me voit voyager dans différents endroits et vivre des aventures.

«Il y a beaucoup de choses que je veux faire, alors surveillez cet espace. Vous en aurez tous marre de moi l’année prochaine.

Créditant son succès Strictly pour sa confiance retrouvée, la star de Broadchurch et Line of Duty a déclaré: «Mon esprit doute souvent beaucoup de moi et me dit que je ne peux pas faire quelque chose.

“Cela m’a empêché de faire des choses comme ça pendant longtemps, y compris Strictly.

“J’ai toujours été inquiet de ce que les gens diraient et j’ai écouté des gens dire que cela nuirait à ma carrière d’acteur.

«Mais perdre mon père a changé tout cela.

“La vie est faite pour être vécue. Ce n’est pas une répétition. Nous avons une vie et vous devez la vivre au maximum.

Will et sa partenaire professionnelle Nancy Xu sont l’un des favoris des bookmakers pour remporter le titre de cette année.

Les cinq demi-finalistes exécuteront deux danses chacun dans le spectacle différé de ce soir.

Et Will a admis qu’il avait du mal avec la charge de travail supplémentaire.

Il a déclaré: «Cette semaine s’est mal passée. J’ai mal au cerveau, j’ai mal aux jambes, j’ai mal au dos.

« J’ai l’impression d’avoir été écrasé par plein de petites voitures.

“J’ai beaucoup utilisé le spa pour les pieds de ma femme.

«Apprendre une danse est déjà assez difficile, mais en apprendre deux est un autre niveau.

“Je joue également avec une cape cette semaine qui demande des ennuis.”

L’épouse de Will, Michelle McSween, et ses deux enfants, sa fille Renee et son fils Jayden, manqueront le spectacle de la demi-finale alors que leur Mellor Performing Arts School, propriété de la famille, organise son spectacle de Noël.

Will a crédité son succès Strictly pour sa confiance retrouvée[/caption]

