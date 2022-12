Will Mellor retient ses larmes alors qu’il est repéré pour la première fois depuis le choc Strictly hache

La star de STRICTEMENT Come Dancing, Will Mellor, a été vue en train de lutter contre ses larmes alors qu’il sortait pour la première fois depuis sa hache de choc.

La star du savon – célèbre pour son rôle dans Hollyoaks – a été exclue du concours de danse BBC One ce week-end, à la grande déception de ses fans.

James Curly

Will a été vu abattu alors qu’il quittait le studio It Takes Two[/caption]

James Curly

Il a semblé essuyer ses larmes alors qu’il se blottissait dans une voiture[/caption]

Will, 46 ans, et Nancy Xu ont tous deux été laissés en larmes après avoir quitté la compétition le week-end dernier dans un résultat public choquant.

L’acteur s’est retrouvé dans les deux derniers avec Fleur East dimanche soir, avec le chanteur finalement sauvé et Will envoyé faire ses valises.

Maintenant, la star a été vue pour la première fois se promener après avoir obtenu la hache – et avoir l’air très émotive.

Will a baissé les yeux dans les dépotoirs et a semblé s’essuyer le visage alors qu’il le gardait décontracté dans une veste noire pour une sortie hier.

On pouvait le voir avoir l’air solennel en parlant à quelqu’un au téléphone alors qu’il quittait son hôtel après être apparu dans Strictly’s It Takes Two.

Will – qui a fondu en larmes pendant le programme – a regardé le sol alors qu’il sortait vêtu d’un haut et d’une veste noirs.

Balayant ses cheveux sur le côté avec du gel, la star a collé un froncement de sourcils alors qu’il cherchait à essuyer les larmes de ses yeux en quittant les lieux.

Il est monté sur le siège arrière d’une voiture en attente, portant ses écouteurs autour du cou, alors qu’il semblait rentrer chez lui.

Cela survient après que Will et sa partenaire professionnelle Nancy ont tous deux fondu en larmes en parlant à Rylan sur It Takes Two.

Après avoir été éliminé au dernier obstacle – que certains fans ont qualifié de “solution” – les émotions étaient fortes pour leur interview finale.

La danseuse professionnelle Nancy a semblé bouleversée tout au long du chat et a rapidement eu du mal à retenir ses larmes après avoir regardé une vidéo des “meilleurs morceaux” de leur passage dans l’émission.

On pouvait également voir Will essuyer les larmes de ses yeux après avoir regardé une vidéo de messages de soutien de ses proches.

Nancy a tenu sa tête entre ses mains en disant: “Je suis tellement reconnaissante, merci à cet homme [Will]j’ai fait le meilleur voyage.

Alors qu’elle parlait en larmes, Will se racla la gorge et continua à essuyer les larmes de ses yeux.

Elle s’est encore plus effondrée en serrant Will dans ses bras et a dit: “J’ai eu un voyage tellement incroyable avec lui, merci beaucoup.”

Bbc

Will a été rejeté Strictement avant la finale ce week-end[/caption]

James Curly

Will avait l’air bouleversé alors qu’il rentrait chez lui après sa hache de choc[/caption]