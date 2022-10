Will Mellor explique pourquoi il ne ferait “jamais” une autre émission de téléréalité après Strictly Come Dancing

La star de STRICTLY Come Dancing, Will Mellor, a expliqué pourquoi il ne ferait “jamais” une autre émission de téléréalité après le concours de la BBC.

L’acteur de Coronation Street, qui participe actuellement à l’émission de bal aux côtés de la danseuse professionnelle Nancy Xu, a insisté sur le fait que “c’est tout” pour lui sur la télé-réalité.

Will a insisté sur le fait qu'il ne ferait pas une autre émission de télé-réalité

Il est actuellement en compétition sur Strictly avec Nancy Xu

Will, 46 ans, a expliqué que bien qu’il soit heureux de “faire la plus grande” des émissions de téléréalité, il ne s’inscrira plus après Strictly.

Il a déclaré en exclusivité à The Sun Online : « C’est tout pour moi. Si vous allez en faire un, faites le plus gros et je suis content d’avoir appris une compétence chaque semaine.

«Je ne pouvais pas m’asseoir dans une émission en attendant d’être élu, je préférerais au moins apprendre une compétence et mettre la main sur quelque chose et vraiment m’y mettre à pleines dents.

« Je profite de chaque minute et je ne veux pas simplement participer à une compétition de popularité. Ce sera tout pour moi, je pense.

Cela vient après que Will ait expliqué comment il entretient l’étincelle dans son mariage de 15 ans avec sa femme Michelle McSween.

Le couple – qui partage deux enfants ensemble Jayden, 18 ans, et Renee, 14 ans – s’est marié en 2007 après s’être rencontré en 1999.

L’acteur a révélé que les soirées de rendez-vous sont toujours d’actualité et que le couple a un jour chaque semaine bloqué l’un pour l’autre.

« Nous organisons des rendez-vous galants chaque semaine. Nous trouvons cela difficile en ce moment parce que je suis sur la piste de danse Strictly tous les samedis, mais généralement le samedi soir est toujours un rendez-vous amoureux », a-t-il déclaré.





Will, 46 ans, et Michelle se sont rencontrés à la fin des années 90 alors qu’ils jouaient tous les deux dans Oh, What a Night sur scène à l’Opéra de Manchester.

Ils ont commencé à sortir ensemble et se sont mariés huit ans plus tard.

Will participe actuellement à cette série de Strictly Come Dancing aux côtés de la professionnelle Nancy, 31 ans – et a récemment admis qu’il était «le plus en forme qu’il se soit senti depuis des années».

S’adressant au Daily Mirror, il a déclaré: “Cela ne dérange certainement pas ma femme… J’ai l’air bien maintenant.

« J’ai 46 ans – je ne suis plus un jeune homme, mais je me sens le plus en forme que je me sois senti depuis des années. C’est vraiment bien.”

Il a ajouté: “C’est dommage que lorsque Strictly se termine, ce n’est pas l’été pour que je puisse enlever ma chemise sur une plage quelque part.

Pendant ce temps, malgré sa forme physique optimale, plus tôt cette semaine, Will a révélé qu’il était si mal lors de l’émission de samedi soir dernier qu’il “ne pouvait pas supporter” et était secrètement “retenu” par son partenaire de danse.

Il n’avait eu que quatre heures d’entraînement la semaine précédente après avoir été anéanti par un virus.

Will s’est battu pour se produire le week-end dernier – mais a été puni par les juges avec leurs scores.