Will Mellor et Nancy Xu de Strictly s’affichent confortablement alors qu’ils arrivent à la remise des prix en se tenant la main

Le jumelage STRICTEMENT Will Mellor et Nancy Xu a été photographié en train de présenter un affichage confortable alors qu’ils arrivaient à une remise de prix main dans la main.

L’acteur Will, 46 ans, avait l’air pimpant dans un costume trois pièces gris tandis que la danseuse professionnelle Nancy, 31 ans, brillait dans une robe métallique.

Les deux hommes ont été vus arriver les bras l’un autour de l’autre avant de se tenir la main alors qu’ils entraient dans les prix Pride of Britain, manquant de peu le tapis rouge.

Will et Nancy avaient sans aucun doute besoin de la pause des répétitions alors qu’ils se préparent pour la prochaine étape de la compétition ce week-end.

La star de Coronation Street, Will, qui partage les enfants Jayden, 18 ans, et Renee, 14 ans, avec sa femme de 15 ans, Michelle McSween, s’est récemment confiée au Sun sur le maintien de l’étincelle dans son mariage.

Il a déclaré: «Nous faisons des soirées en amoureux toutes les semaines. Nous trouvons cela difficile en ce moment parce que je suis sur la piste de danse Strictly tous les samedis, mais généralement le samedi soir est toujours un rendez-vous galant.

Will, 46 ans, et Michelle se sont rencontrés à la fin des années 90 alors qu’ils jouaient tous les deux dans Oh, What a Night sur scène à l’Opéra de Manchester.

Ils ont commencé à sortir ensemble et se sont mariés huit ans plus tard.

Révélant qu’ils utilisent également les vacances pour garder la famille unie, il a poursuivi : « Il est important de créer des souvenirs comme les vacances en famille et les voyages.

« Vous devez passer ces moments avec votre famille. Lorsque vous êtes à la maison, vous avez du travail et vous devez sortir les poubelles et faire toutes ces choses normales et les enfants disparaissent dans leurs chambres, mais lorsque vous êtes en vacances, vous obtenez ce vrai moment de qualité en famille. J’emmène les enfants depuis qu’ils ont environ deux ans.

La semaine dernière, Will a riposté aux faibles notes des juges après qu’il soit tombé malade.





Will a à peine eu le temps de répéter car il a été terrassé par la grippe la semaine précédente.

Il a également été alité pendant plusieurs jours.

Malgré sa maladie, il a fait de son mieux pendant le spectacle en direct, mais ce n’était clairement pas suffisant – et les fans de Strictly ont ensuite critiqué les juges «durs» pour avoir critiqué sa routine après avoir été malade.

Parlant des notes, Will a déclaré au MailOnline: «Je trouve difficile d’être critiqué par les juges. Je trouve difficile d’être critiqué en tant que personne.

“Certaines personnes peuvent se laisser aller, mais j’ai du mal à cacher mon

émotions. Tu sais ce que je ressens, et je n’y peux rien.

“J’ai été déçu par les commentaires des juges parce que j’ai vraiment fait de mon mieux, mais nous sommes là pour être jugés, donc je dois prendre le dur avec le doux.”

Will et Nancy se produisent sur Strictly Come Dancing[/caption]