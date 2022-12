Will Mellor et Nancy Xu de Strictly fondent en larmes sur It Takes Two après l’élimination du choc

Les stars de STRICTLY, Will Mellor et Nancy Xu, ont tous les deux été laissés en larmes alors qu’ils s’effondraient lors d’une conversation sur It Takes Two.

La paire a été éliminée lors d’un résultat choc en demi-finale de Strictly Come Dancing.

Après avoir été éliminés au dernier obstacle, le couple discutait avec Rylan sur It Takes Two de BBC Two où les émotions étaient clairement fortes.

La danseuse professionnelle Nancy a semblé bouleversée tout au long du chat et a rapidement eu du mal à retenir ses larmes après avoir regardé une vidéo des “meilleurs morceaux” de leur passage dans l’émission.

On pouvait également voir Will essuyer les larmes de ses yeux après avoir regardé une vidéo de messages de soutien de ses proches alors que Nancy agrippait un mouchoir qu’elle avait utilisé pour essuyer ses larmes.

Nancy a tenu sa tête entre ses mains en disant: “Je suis tellement reconnaissante, merci à cet homme [Will]j’ai fait le meilleur voyage.

Alors qu’elle parlait en larmes, Will se racla la gorge et continua à essuyer les larmes de ses yeux.

Elle s’est encore effondrée en disant: “J’ai eu un voyage tellement incroyable avec lui, merci beaucoup.”

L’acteur de Coronation Street, Will, lui a fait un câlin en lui disant avec amour: “Merci pour tout.”

Will et Nancy se sont affrontés contre Fleur East lors de la danse après un résultat choc des deux derniers.

Fleur et son partenaire de danse Vito Coppola ont interprété leur Charleston sur Tu Vuo’ Fa L’Americano de Fiorello, tandis que Will et sa partenaire de danse Nancy Xu ont interprété leur Couples’ Choice sur un medley inspiré de Manchester des années 90, dans le but d’impressionner les juges et de faire jusqu’à la grande finale de la semaine prochaine.

Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse ont tous deux choisi de sauver Fleur, tandis qu’Anton Du Beke a choisi de sauver Will et Nancy.