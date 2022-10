Will Mellor de Strictly révèle des retombées douloureuses avec Sheridan Smith après un camouflet brutal

La star de STRICTEMENT Come Dancing, Will Mellor, s’est disputée avec la co-star de Two Pints ​​of Larger, Sheridan Smith, après avoir snobé une éventuelle réunion.

Will, 46 ans, a parlé de la fin de son amitié avec Sheridan dans une interview découverte il y a deux ans.

Will a affirmé que Sheridan avait cessé de répondre à ses appels

S’exprimant sur le podcast The Morning After de Paul Danan en mai 2020, Will a révélé que la relation du couple n’avait pas duré après la fin de la diffusion de la comédie parce qu’elle avait snobé ses efforts pour rassembler le casting pour une série de retrouvailles ou une émission spéciale.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé, elle ne répondra pas du tout à mes appels ou à mes SMS”, a déclaré à l’époque Will, qui jouait Gaz dans la sitcom de la BBC2.

“Sheridan ne veut tout simplement pas en parler”, a-t-il poursuivi.

« C’est comme si elle ne voulait tout simplement pas décrocher le téléphone à ce sujet. Il ne sert à rien de s’engager dans cette voie.

“Je voulais être là mais elle n’est tout simplement pas intéressée donc ça ne sert à rien d’y aller. Nous ne pouvons pas organiser une réunion Two Pints ​​ensemble sans elle.

La comédie mettait en vedette Ralph Little et Natalie Casey aux côtés de Will et Sheridan, et s’est déroulée de 2001 à 2011.

Il a suivi un groupe de copains traitant de la vie, de l’amour et de tout le désordre entre les deux.

En 2021, Will a également parlé de sa blessure que Sheridan n’ait pas pris contact avec lui après la mort de son triste Bill en avril 2020.





Bill est mort d’un cancer du poumon qui s’est propagé à son cerveau.

« Je ne lui ai pas parlé depuis environ six ans. J’ai essayé de l’appeler pendant environ un an, mais elle ne m’a jamais rappelé », a-t-il déclaré à OK! magazine à la fin de l’année dernière.

“Je lui ai offert mon soutien lorsque son père est décédé, mais elle n’a jamais tendu la main lorsque mon père est décédé, ce qui était assez important pour moi car nous étions très proches et elle connaissait ma famille. Cela m’a beaucoup parlé. »

Will a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre les deux, ajoutant: “Je lui souhaite cependant bonne chance dans sa carrière et sa vie.”

Après la fin de Two Pints, la carrière de Sheridan s’est envolée avec des rôles primés comme Mr Biggs, Cilla et The Moorside.

Will, quant à lui, a joué des rôles dans Broadchurch, EastEnders et Line of Duty, mais n’a pas caché son désir de remettre Two Pints ​​à l’antenne.

La star vole actuellement haut sur Strictly Come Dancing, où il est associé à Nancy Xu.

Il est marié à sa femme, Michelle McSween depuis 15 ans et le couple partage deux enfants ensemble Jayden, 18 ans, et Renee, 14 ans.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, l’acteur a révélé que les soirées en amoureux sont toujours d’actualité et que le couple a un jour par semaine bloqué pour la compagnie de l’autre.

Will a partagé: «Nous faisons des soirées rendez-vous chaque semaine. Nous trouvons cela difficile en ce moment parce que je suis sur la piste de danse Strictly tous les samedis, mais généralement le samedi soir est toujours un rendez-vous galant.

Will avec Strictly partenaire Nancy

