Will Mellor de Strictly Come Dancing révèle un rituel d’avant-spectacle touchant pour son défunt père

Viens danser STRICTEMENT Will Mellor a révélé qu’il avait un rituel d’avant-spectacle touchant pour son défunt père.

La star de Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chips, 46 ans, a perdu son père Bill lors de la pandémie de Covid-19.

Will – qui a dédié une valse émouvante à son père – a partagé comment il passe un «moment» avec son défunt père dans sa loge avant chaque routine.

L’ancien concurrent Richie Anderson est apparu sur It Takes Two dans l’épisode de vendredi alors qu’il interrogeait les célébrités restantes sur leurs rituels de spectacle.

Will lui a dit : “Mon père avait l’habitude de dire que j’avais la tête pleine de magie, et c’est parce que je cherchais toujours ‘Oh qu’est-ce que c’est, qui est là-bas’.

“Donc, je dois m’éloigner un peu et me concentrer sur ma tête.

“Moi et Nancy avons un petit moment ensemble et nous nous disons ‘Bien, nous nous avons, nous avons ceci, faisons-le.

“Et j’ai la bague de mon père, donc j’ai toujours un petit moment. “Bon papa, on y va, allons-y et cassons-le”.

Will a précédemment révélé qu’il avait été inspiré pour participer au concours de la BBC par la mort de son père.

Il a dit : « On m’a demandé [to do the show] avant et ça me faisait peur.

“Faire quelque chose comme ça m’a fait peur. J’avais peur que cela ait un impact négatif sur ma carrière d’acteur, puis j’ai perdu mon père en 2020 et mon état d’esprit a complètement changé.

« Je pensais juste que vous deviez saisir la vie. Vous devez faire des choses et je vais dire oui à plus de choses et créer des souvenirs et c’est vraiment ce qu’est la vie. Et vous vous rendez compte que lorsque vous commencez à perdre des gens et que c’est ce qu’est la vie.

Bill Mellor est décédé tragiquement en avril 2020, quelques semaines seulement après avoir reçu un diagnostic de cancer, au plus fort de la pandémie.

Will n’a pas pu être avec sa famille en deuil en raison de restrictions – laissant l’acteur en larmes alors qu’il en parlait pour animer Alex Jones.

Plus tôt cette année, Will a parlé de son chagrin d’amour dans The One Show.

En s’essuyant les yeux, Will a déclaré à l’hôte Alex Jones: «C’était une période vraiment difficile… c’était une période horrible. C’était mon héros, il n’y aurait jamais de bon moment.

“J’ai réalisé à ce moment-là que si je traversais ça, et ça m’a vraiment frappé, il doit y avoir beaucoup de gens là-bas… Parler aide.”

Il a ensuite encouragé d’autres hommes à s’ouvrir sur leurs sentiments, affirmant que cela l’avait aidé à passer à autre chose après la perte de son père.