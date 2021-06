Will Mellor de Coronation Street est choqué alors qu’on lui demande de vendre des DROGUES à des fans qui l’ont confondu avec son personnage de dealer

Will Mellor de CORONATION Street est sidéré par les fans qui lui demandent de leur vendre des DROGUES.

L’acteur incarne le baron de la drogue Harvey Gaskell, qui purge actuellement une peine derrière les barreaux, mais qui tire toujours les ficelles de l’intérieur.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

ITV

Will Mellor de Coronation Street choqué par les fans qui le confondent avec son personnage de dealer[/caption]

L’alter-ego de 45 ans a semé le chaos sur les pavés pour Simon, Leanne et Nick et a même encordé sa tante Sharon pour faire son sale boulot à sa place.

Il a même impliqué le fils de Nick, Sam, ce qui a montré que le baron impitoyable de la drogue ferait tout ce qu’il faut pour obtenir ce qu’il veut.

Cependant, l’ancienne star de Hollyoaks a été alarmée par des personnes qui lui ont demandé de leur vendre des drogues hardcore après avoir vu son personnage à l’écran.

Il a déclaré au Sun dimanche: « C’était drôle. Je suis allé au pub du coin et quelqu’un m’a dit : ‘Avez-vous owt ? Avez-vous compris, Harvey ? et je me disais : ‘De quoi parles-tu ?’.

ITV

Il a révélé que des fans étaient venus le voir et lui avaient demandé s’il avait pris de la drogue[/caption]

Pennsylvanie

Will incarne le baron de la drogue Harvey Gaskell[/caption]

« J’ai aussi eu quelques femmes qui ont dit : ‘J’espère que vous ne vendez pas de drogue par ici’. Je me dis ‘Arrête de dire ça, les gens vont entendre’.

En tant que méchant, il y a de fortes chances que vous ébouriffiez quelques plumes et la star des pavés a rappelé les abus qu’il a subis à la suite des actions de son personnage.

Il se souvient : « Les gens me crient dans la rue : ‘Laisse Simon tranquille, il n’est que petit’. Je me dis ‘Ce n’est pas réel !’. Mais tout va bien.

Discutant de l’actualité de son casting à l’époque, il a déclaré: « Je suis honoré d’avoir été invité à venir dans Coronation Street, c’est un spectacle tellement emblématique et a été une grande partie de ma vie de famille. »

ITV

Harvey a semé la tourmente sur les pavés pour Simon, Leanne et Nick[/caption]





Le procès de Harvey débute la semaine prochaine et une Leanne penaud entre dans la barre des témoins.

Sharon est ensuite appelée comme témoin et donne un rapport accablant sur la nature maléfique de Harvey dans une tournure de choc.

Sharon regrettera-t-elle sa décision de trahir Harvey ?