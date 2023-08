Will Levis contre Malik Willis occupera le devant de la scène dans le match d’ouverture de la pré-saison des Titans

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Ryan Tannehill est toujours le quart partant des Titans. Mais une bataille légitime se prépare pour le travail derrière lui, une compétition qui aura un impact sur la carrière de toutes les personnes impliquées ainsi que sur la franchise pour les années à venir.

La bataille QB2 du Tennessee entre la recrue Will Levis et le pro de deuxième année Malik Willis occupera le devant de la scène lors du match d’ouverture de la pré-saison de l’équipe samedi contre les Bears de Chicago au Soldier Field. Alors que Tannehill pourrait jouer un lecteur ou deux, les jeunes appelants devraient se partager la part du lion des clichés.

Que les Titans gardent deux ou trois quarts-arrière pourrait finalement dépendre des progrès que Willis montre dans l’action du jeu.

Tannehill est QB1, Levis est un verrou pour faire partie de l’équipe en tant que recrue de deuxième tour, et le Tennessee a traditionnellement été une équipe de deux quarts sous l’entraîneur Mike Vrabel. Il incombe donc à Willis, un choix de troisième tour l’an dernier, de rendre difficile pour les Titans de se séparer de lui.

Il a eu du mal en tant que recrue, complétant seulement 50,8% de ses passes pour 276 verges et aucun touché avec trois interceptions, ajoutant 27 courses pour 123 verges et un score en huit apparitions (trois départs). Pour la semaine 18 contre les Jaguars, avec les espoirs des Titans en séries éliminatoires, il a été ignoré au milieu de l’absence de Tannehill en faveur du vétéran Josh Dobbs, qui avait rejoint l’équipe deux semaines auparavant. Alors que le receveur large et le jeu de la ligne offensive des Titans étaient décevants, contribuant aux problèmes de Willis, l’ancienne star de Liberty n’a pas réussi à atteindre 100 verges par la passe à aucun de ses départs.

Au dire de tous, Willis a fait des progrès significatifs en entrant dans l’année 2.

Les entraîneurs et coéquipiers des Titans ont loué sa confiance accrue dans le caucus. Il est également plus rapide et plus décisif avec ses lectures post-snap, selon l’ailier serré Chig Okonkwo.

Le coordinateur offensif Tim Kelly a mentionné que Willis effectuait plus souvent des lancers par anticipation.

« Il n’attend pas que quelqu’un soit ouvert, ce qui dans cette ligue, la plupart du temps si vous faites cela, je me fiche de la force de votre bras, vous allez être en retard », a déclaré Kelly en dernier. semaine. « C’est un domaine dans lequel nous lui avons demandé d’améliorer. … Il a fait du bon travail pour faire ces progrès. »

Vrabel a déclaré que Willis avait également fait un meilleur travail en se comportant comme un quart-arrière dans les installations de l’équipe.

« C’est juste la façon dont il marche dans le bâtiment », a déclaré Vrabel. « Vous savez quand il est là. … Il y a une présence en lui. Sauter. C’est la chose la plus importante pour moi – que vous sachiez qu’il est là et qu’il n’est pas seulement là. Il est là. Il est fiancé. Vous l’entendez. Tu le vois. Ce sont tous des points positifs. »

Willis a joué sous le centre pour la première fois en tant que recrue avec les Titans. Avoir un an à son actif a apparemment fait toute la différence pour sa confiance.

« Je parlais une langue différente l’année dernière », a déclaré Willis mardi. « Maintenant, je parle cette langue. »

Discuter de Levis, un thème parmi les entraîneurs et les joueurs des Titans est son niveau de confort accru depuis le printemps. Il a connu une séquence chaude au début du camp d’entraînement, rattrapant Willis, qui a pris les devants au début du poste de quart-arrière remplaçant. Levis a lancé cinq passes de touché lors de la quatrième journée du camp d’entraînement, dont trois de suite pendant des périodes de 7 contre 7.

Diriger une attaque de style pro au Kentucky a permis à Levis de se familiariser avec le plan du Tennessee, mais il a dû apprendre les nuances et le langage du système des Titans.

« Même juste la procédure consistant à jouer dans le casque et à le répéter au groupe et à se sentir plus à l’aise avec cela puisque c’est la première fois que je le fais évidemment », a déclaré Levis la semaine dernière. « Dans l’ensemble, je pense vraiment que je m’améliore. »

Le potentiel de Levis en tant que leader et quart-arrière de premier plan s’est démarqué des attaquants.

« Il a définitivement du talent pour les bras », a déclaré le receveur Nick Westbrook-Ikhine à FOX Sports. « Il a fait de bons lancers – des lancers de grande envergure – qui ne sont pas normaux. Un cran au-dessus de votre quart-arrière typique. »

Nicholas Petit-Frere, plaqueur offensif de deuxième année, a ajouté : « C’est vraiment un pro, la façon dont il s’est comporté. … C’était vraiment cool de voir ça parce que c’est quelque chose que j’ai dû apprendre en passant par là. [last year]. »

Le coordinateur du jeu de passes / entraîneur des quarts, Charles London, a déclaré que les quarts des Titans avaient fait un excellent travail pour garder la salle compétitive et non combative.

Tannehill, a expliqué Londres, a donné l’exemple aux jeunes QB – comment il passe la journée, comment il fonctionne, comment il prend soin de son corps, comment il communique avec ses coéquipiers, comment il étudie.

« Ils se soutiennent et ils sont vraiment heureux l’un pour l’autre quand ils réussissent », a déclaré London à propos des jeunes QB. « Cela a donc été une excellente compétition, et nous avons hâte qu’elle se poursuive. »

Prochain arrêt? La pré-saison.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

