Will Kirk de The Repair Shop révèle un nouveau projet majeur de présentation loin de la série de la BBC

Will Kirk de THE Repair Shop a révélé un nouveau projet majeur de présentation loin de la série de la BBC.

Le restaurateur de meubles de 37 ans fait partie de The Repair Shop depuis 2017.

Will Kirk de The Repair Shop a décroché son premier grand concert de présentation[/caption]

L’homme de 37 ans co-animera The Traveling Auctioneers avec Christina Trevanion d’Antiques Road Trip[/caption]

Cependant, Will s’éloigne de la grange pour son premier spectacle en tant que présentateur principal.

Les commissaires-priseurs itinérants voient Will s’associer à la star d’Antiques Road Trip Christina Trevanion et emmener leur maison de vente aux enchères mobile sur mesure et leur atelier sur la route à travers le Royaume-Uni.

En cours de route, ils découvrent des joyaux cachés et transforment des objets indésirables en lots gagnants – avec un couple chanceux gagnant plus de 9 000 £ dans la série.

En passant au crible une maison familiale à la fois, Will et Christina doivent d’abord identifier les articles les plus vendus.

Christina fait ensuite appel à ses contacts et à son expertise de commissaire-priseur, tandis que Will utilise ses incroyables compétences en matière d’artisanat et de restauration pour donner une nouvelle vie à des trésors négligés – prêts pour une vente aux enchères passionnante sur place à la fin de chaque épisode.

Parlant de son nouveau projet, Will a déclaré : « Commencer un nouveau travail est toujours un peu angoissant, mais Christina était tellement adorable dès le premier jour !

“Nous nous sommes entendus comme une maison en feu, donc c’était un vrai plaisir d’aller travailler et de filmer avec elle chaque jour.”

Il a poursuivi : « J’ai eu une chance incroyable de travailler avec des gens formidables sur tous mes projets.





« Nous nous sommes toujours soutenus et il y a un vrai sens de la communauté et de la famille.

« Présenter ma propre émission a été un grand pas pour moi, mais j’en ai adoré chaque minute !

Chaque membre du public apparaissant dans l’émission a une histoire fascinante, inspirante ou émouvante à raconter.

Et alors que la crise du coût de la vie continue de mordre, The Traveling Auctioneers – qui sera diffusé tous les jours de la semaine pendant trois semaines – espère fournir un aperçu opportun de la façon dont certains biens ménagers oubliés et non désirés peuvent être transformés en objets d’enchères à gros prix.

Le couple emmène sa maison de vente aux enchères mobile sur mesure et son atelier sur la route à travers le Royaume-Uni[/caption]

Les commissaires-priseurs itinérants commencent le lundi 31 octobre à 16h30 sur BBC One.