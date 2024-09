Will Jennings, parolier de Céline Dion, Eric Clapton, Diana Ross et bien d’autres, décède à l’âge de 80 ans

Will Jennings, le parolier oscarisé pour des chansons telles que « My Heart Will Go On », « Tears in Heaven » et « Up Where We Belong », est décédé à l’âge de 80 ans.

La nouvelle a été confirmée par sa soignante Martha Sherrod, qui a déclaré Le Hollywood Reporter qu’il est décédé vendredi (6 septembre) à son domicile à Tyler, au Texas. Sa santé déclinait depuis cinq ans.

Jennings a remporté trois Grammys, deux Golden Globes et deux Oscars, ce dernier pour la chanson emblématique de Céline Dion pour Titanesque en 1997, et ‘Up Where We Belong’, enregistré par Joe Cocker et Jennifer Warnes pour Un officier et un gentilhomme en 1982.

Wilbur Hershel Jennings est né le 27 juin 1944 à Kilgore, au Texas, et après une période d’enseignement à l’Université d’État d’Austin, il a fait ses premières incursions dans l’industrie du divertissement au milieu des années 1970.

Certains de ses premiers succès sont venus de son écriture aux côtés du compositeur Richard Kerr, notamment de multiples tubes pour Barry Manilow, dont « Looks Like We Made It » et « Somewhere In The Night ».

Il a trouvé sa voie en écrivant des paroles de chansons pour des films, remportant sa première nomination aux Oscars pour « People Alone », du drame de Richard Dreyfuss. La compétition en 1980, qu’il a écrit aux côtés de Lalo Schifrin.

« Up Where We Belong » lui a valu son premier Oscar, aux côtés de Jack Nitzsche et Buffy Sainte-Marie, et à partir de là, Jennings est devenu très demandé en tant que parolier, écrivant pour des artistes tels que Roy Orbison, Mariah Carey, Whitney Houstin, BB King et Diana Ross.

Au début des années 1990, il a écrit « Tears In Heaven » aux côtés d’Eric Clapton pour le film Se précipiteravant de faire équipe plus tard avec James Horner pour « My Heart Will Go On », qui reste l’un des singles les plus vendus de tous les temps.

Jennings et Horner ont ensuite fait à nouveau équipe sur « Where Are You Christmas ? », du film de Jim Carrey Comment le Grinch a volé Noël., et « Tout amour peut être », pour Un bel esprit.

Jennings a été intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en 2006. Il laisse dans le deuil son épouse Carole et ses sœurs Joyce et Gloria.