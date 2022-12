Will Jacks: Trois guichets contre le Pakistan indiquent un avenir possible en tant qu’option de bowling hors rotation | Nouvelles du cricket

Will Jacks ne s’attendait pas à jouer pour l’Angleterre lors du premier test contre le Pakistan jusqu’à ce que Ben Foakes soit exclu pour cause de maladie. Il s’attendait peut-être encore moins à être l’un de leurs quilleurs de première ligne pendant le match également.

Non seulement cela, mais c’est le joueur de 24 ans qui a battu le stand d’ouverture de 225 des hôtes alors qu’ils répondaient à l’Angleterre lors des premières manches gigantesques de 657. Après avoir représenté Abdullah Shafique (114) le matin du troisième jour, il a ensuite fait sortir le skipper Babar Azam pour 136 après le thé et a également réclamé le scalp de Naseem Shah avant la clôture.

Bien que son bowling hors pause l’ait vu prendre 21 guichets en cricket de première classe, ses passages avec le ballon pour Surrey ont été plus à temps partiel, atteignant une moyenne de 53,28, plutôt que les 33 overs qu’il a passé jusqu’ici pendant les manches du Pakistan.

Faits saillants de la troisième journée du premier test entre le Pakistan et l’Angleterre à Rawalpindi



Pourtant, l’ancien frappeur anglais Mark Butcher – un lanceur de couture à temps partiel utile à son époque avec 15 guichets à une ombre de plus de 36 chacun dans les tests – en a vu assez à Rawalpindi pour suggérer que Jacks pourrait jouer un rôle plus important avec le ballon à l’avenir le long avec son approche offensive avec la batte, qui l’a vu faire un rapide 30 balles sur 29 plus tôt dans le match.

“Une chose que Will Jacks semble être capable de faire est de passer le ballon assez rapidement et d’y mettre beaucoup d’énergie”, a déclaré Butcher. Sports du ciel. “Le ballon tombe du ciel, vous pouvez maintenir cette ligne large du moignon, puis il y a de l’énergie dessus lorsque le ballon rebondit et donne un coup de pied.

“Il parvient à rebondir là où des gens comme Leach et Joe Root ne le feraient pas, donc il y a des masses avec qui travailler là-bas et je pense qu’il était assez intelligent.

“Que ce soit parce qu’il est un quilleur légèrement à temps partiel à ce stade de sa carrière – mais vous savez comment, d’une manière générale, la plupart des gars auraient vu ce terrain et seraient partis ‘Je vais essayer de le lancer au milieu du moignon, je’ Je vais essayer de faire deux courses par-dessus », il n’a pas ces cicatrices sur lui pour le moment.

Will Jacks joue au bowling contre le Pakistan 3-132 : Les figures de bowling des valets jusqu’à présent dans les premières manches. 33: Le nombre d’overs joués – le deuxième plus élevé de tous les quilleurs anglais. 4.00 : Taux d’économie des valets jusqu’à présent dans les premières manches. 5 : Le nombre de jeunes filles jouées par Valets. +1.0 : Nombre de guichets pris par Jacks au-dessus des statistiques de guichets attendus de CricViz.

“Donc, il était assez heureux de monter et de lancer le ballon large, d’inviter le lecteur et le coup coupé, et d’inviter les frappeurs à essayer de le frapper au carré du guichet. Ce faisant, il a ramassé quelques guichets en faisant cela . Je pense qu’il a un très bon avenir en tant que quilleur hors-spin.”

Seul le bras gauche Leach a remporté plus de overs que Jacks jusqu’à présent dans cette manche avec 42, avec Joe Root – 57 victimes dans les tests à son nom avec sa rotation du bras droit – faisant également partie du triumvirat de rotation.

Il est probable que Liam Livingstone aurait également joué avec ses jambes cassées s’il n’avait pas subi de blessure au genou le deuxième jour. Même ainsi, Ben Stokes a été en mesure de garder son attaque de bowling fraîche en tournant entre la couture et la rotation en cas de besoin dans des conditions extrêmement favorables au bâton qui ont fait travailler les deux équipes sur le terrain.

Pour sa part, Jacks a félicité le skipper Stokes pour lui avoir fait confiance pour jouer avec liberté et ne pas trop s’inquiéter de concéder des points étant donné l’énorme avantage que les touristes avaient accumulé dès leurs premières manches et c’est un processus qui a porté ses fruits.

Will Jacks a prospéré avec le ballon sous la direction de Ben Stokes lors du premier test





“Aller d’une souche à l’autre, il n’y avait pas grand-chose là-bas, donc c’est juste essayer d’être ouvert aux idées”, a déclaré Jacks à la fin du match le deuxième jour.

“Stokesy est très créatif, et nous essayions juste de penser que je pourrais laisser passer quelques limites à travers les couvertures, mais cela vaut la peine de faire 20 ou 30 courses pour obtenir un guichet sur un terrain comme celui-là.”

Les valets faisant sortir Naseem pour 15 à la fin de la troisième journée ont laissé le Pakistan sept de moins et encore 158 points derrière l’Angleterre, ce qui signifie qu’un résultat peut encore être possible.

L’ancien skipper Root a signalé l’intention de l’Angleterre de continuer à remporter la victoire après la fin du match, et un autre ex-capitaine de Nasser Hussain a été impressionné par la façon dont Stokes a rassemblé Jacks un jour où tout ne s’est pas passé pour les visiteurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain et Michael Atherton donnent à l’Angleterre une chance de gagner après une excellente séance finale contre le Pakistan lors de la troisième journée du premier test



“C’était les petites choses”, a déclaré Hussain Sports du ciel. “Même après tout ce labeur, Stokes a dit” Non, je vais jouer au bowling, Will Jacks “et cela a conduit à un autre guichet lors de la dernière session.”

“Je pensais que Stokes utilisait assez bien ses positions sur le terrain, il utilisait assez bien Will Jacks … il faisait tourner ses quilleurs, et je pensais qu’ils s’amusaient et qu’ils jouaient avec le sourire.

“Ils ont presque ri de la situation dans laquelle ils se trouvaient – c’est tout ce qu’ils pouvaient faire. C’est un terrain plat très, très docile, et c’est le défi du test-match de cricket.”