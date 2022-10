Will Jacks cible la place d’essai de l’Angleterre au Pakistan et dit que la capacité de jouer au bowling devrait l’aider | Nouvelles du cricket

Will Jacks a fait ses débuts en balle blanche en Angleterre en septembre – et pourrait avoir une chance de test en décembre

Will Jacks, de Surrey, espère être convoqué dans l’équipe de test d’Angleterre pour la série au Pakistan en décembre après avoir fait ses débuts en balle blanche contre la même opposition le mois dernier.

Jacks a brisé huit fours dans un 40 à 22 balles alors qu’il faisait son arc en Angleterre dans le troisième match d’une série de sept matchs T20I que son pays a remporté 4-3 avant la Coupe du monde T20.

L’Angleterre reviendra au Pakistan pour trois tests plus tard cette année et Jacks pense que sa capacité à faire tourner les boules devrait aider son dossier de sélection.

Son camarade off-spinner Moeen Ali a récemment confirmé qu’il ne poursuivrait pas un retour en test et Jacks a été suggéré comme une option de bowling lent pour soutenir le spinner senior Jack Leach.

Jacks a frappé huit six dans son 108 pas dans The Hundred alors qu'il atteignait le deuxième siècle du tournoi

Parler à Sports du ciel Lors des PCA Awards de jeudi à Londres, Jacks a déclaré: “Représenter l’Angleterre dans le test de cricket est probablement le plus grand honneur que vous puissiez avoir en tant que joueur de cricket.

“C’est quelque chose que je veux vraiment faire et quelque chose dont j’ai rêvé. Je viens de passer du temps au Pakistan et je me suis habitué aux conditions là-bas, donc j’aimerais retourner dans l’équipe de test en décembre.

“J’espère que j’ai fait bonne impression et que j’aurai plus d’opportunités à l’avenir car j’ai adoré chaque seconde. J’ai bien fait mes débuts et ce fut une expérience que je n’oublierai jamais.

“Je suis très désireux de faire progresser mon hors-spin. C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé l’année dernière et quelque chose sur lequel je dois travailler beaucoup plus.

“Aller dans des conditions sous-continentales va certainement m’aider si deux spinners sont joués, mais c’est une équipe très difficile à percer et seulement 11 gars qui jouent.”

Ben Duckett (à droite) a disputé le plus récent de ses quatre matchs de test en novembre 2016

Duckett: J’ai des ambitions énormes pour jouer au test de cricket

Le frappeur d’ordre intermédiaire Ben Duckett est un autre candidat à la série pakistanaise avec Jonny Bairstow jusqu’en 2023 après s’être cassé la jambe et disloqué la cheville en jouant au golf début septembre.

Duckett a été appelé dans l’équipe d’Angleterre pour le dernier test de l’été, contre l’Afrique du Sud au Kia Oval, mais n’a pas joué avec Harry Brook en remplacement de Bairstow dans le XI.

Le gaucher du Nottinghamshire – qui a joué les sept T20 au Pakistan – a déclaré Sports du ciel il a toujours “des ambitions massives” pour jouer au test de cricket après avoir fait la plus récente de ses quatre apparitions dans ce format en Inde en 2016.

S’adressant à des journalistes au Pakistan la semaine dernière, Duckett a déclaré : “J’adorerais faire partie de l’équipe de test. Mon jeu est très adapté à cette équipe de joueurs : Stokesy [captain Ben Stokes] et [coach Brendon] McCullum.”

Ben Stokes et Brendon McCullum ont transformé l’équipe anglaise de Test

L’Angleterre a remporté six de ses sept tests cet été dans le cadre du partenariat Stokes-McCullum, avec un nouvel accent sur le cricket positif et offensif.

Duckett a ajouté: “Il semble juste qu’ils vous laissent partir et jouer avec liberté. Cela enlève toute pression, ce avec quoi je pense que beaucoup de joueurs de test ont lutté au cours des dernières années parce que c’est extrêmement difficile. Je pense que cette ère de test le cricket est assez excitant d’être impliqué.”

Regardez les trois matchs de test de l’Angleterre au Pakistan en direct sur Sky Sports. La série commence à Rawalpindi le 1er décembre avant d’autres matchs à Multan (à partir du 9 décembre) et à Karachi (à partir du 17 décembre).