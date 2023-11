Will.i.am reçoit le prix humanitaire de Tech for Global Good

Le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, à gauche, s’entretient avec le musicien et entrepreneur technologique will.i.am, qui a reçu le prix humanitaire mondial James C. Morgan lors de la célébration Tech for Global Good à l’hôtel Signia by Hilton du centre-ville de San Jose. le samedi 4 novembre 2023. (Sal Pizarro/Bay Area News Group)

Vous connaissez probablement will.i.am en raison de son travail de musicien et producteur de musique. Mais c’est pour son travail philanthropique et en tant qu’entrepreneur technologique que Tech for Global Good a remis samedi soir au fondateur des Black Eyed Peas le James C. Morgan Global Humanitarian Award.

Lors d’une vaste conversation sur scène avec le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, will.i.am a parlé de son intérêt pour la technologie et l’intelligence artificielle (il est plus optimiste que craintif face aux nouvelles technologies), ainsi que de son i.am Angel. Fondation, qui soutient les programmes éducatifs STEAM – sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques – destinés aux écoliers défavorisés de Los Angeles.

« Ma famille, nous faisions de la philanthropie dans le quartier avant de connaître le mot philanthropie », a déclaré William, qui a grandi à Boyle Heights. “Je le ferais même si je ne réussissais pas.”

Le prix, présenté par Tech Interactive et Applied Materials, a clôturé l’événement auquel ont participé plus de 400 personnes à l’hôtel Signia by Hilton du centre-ville de San Jose et a comporté la présentation des quatre lauréats Tech for Global Good de cette année: Aluna de San Francisco, qui fabrique du matériel et des logiciels pour aider les personnes ayant des problèmes respiratoires ; Arcade Therapeutics, basée à New York, qui crée des jeux mobiles traitant des problèmes de santé mentale ; Biobot Analystics de Cambridge, Massachusetts, qui surveille les eaux usées pour détecter les virus et autres risques pour la santé communautaire ; et Cionic de San Francisco, qui fabrique un appareil portable Neural Sleeve qui aide les personnes ayant des problèmes de mobilité à marcher mieux et plus vite.

RIRE DE FIN DE NUIT : L’acteur et comédien Paul Reiser – fraîchement sorti de la première de son nouveau film, « The Problem With People », au festival du film DTLA la semaine dernière – a fait vibrer la salle samedi soir en tête d’affiche du gala Black and Gold de l’archevêque Mitty. L’événement, intitulé « The Black & Gold Late Show mettant en vedette Paul Reiser », porte également bien son nom.

Ryan De Marco et Jayden Brown, étudiants de l’archevêque Mitty, ont fait un bon travail en tant qu’animateurs de fin de soirée en présentant un spectacle digne d’ovation du groupe de rock Exodus de Mitty, Jazz in the AM et de son ensemble Royals Dance – qui ont interprété des reprises de Pat Benatar, Green Day. et d’autres. (Tous jouent bien avant l’heure, mais juste au bon endroit pour les parents dans le public.) Bien sûr, tout cela signifiait que Reiser n’est monté sur scène qu’à 22 heures – mais il a certainement gardé l’énergie élevée pour la foule. de plus de 900 personnes pendant 45 minutes.

D’ailleurs, tout cela se déroulait au Signia by Hilton – le même endroit que le Tech for Global Good – ce qui a dû occuper les serveurs de l’hôtel (et a contribué à garder le bar du hall bondé jusqu’à minuit).

L’IA SUR LE CERVEAU : Évidemment, William n’est pas le seul à s’intéresser à l’intelligence artificielle ces jours-ci. C’était l’un des grands sujets de Conversations for Good, un événement de collecte de fonds à guichets fermés organisé vendredi au Glasshouse, dans le centre-ville de San Jose, pour soutenir l’école Hillbrook de Los Gatos et son Scott Center for Social Entrepreneurship.

Hillbrook, qui a commencé cette année à organiser des cours pour son nouveau lycée du centre-ville de San Jose, a invité le CTO de Microsoft Kevin Scott et le CSO de Microsoft Eric Horvitz à avoir une conversation devant plus de 200 personnes sur l’IA et ses impacts potentiels sur l’éducation. Un observateur captivé était le maire de San Jose, Matt Mahan, qui a récemment passé beaucoup de temps à parler du potentiel de l’IA à San Jose.