Will Hurd suspend la candidature présidentielle du GOP 2024 et soutient Nikki Haley : NPR

basculer la légende Bryon Houlgrave/AP

Bryon Houlgrave/AP

WASHINGTON — L’ancien membre républicain du Congrès du Texas, Will Hurd, a suspendu sa candidature à la présidentielle lundi et a soutenu sa compatriote Nikki Haley, candidate républicaine aux primaires, abandonnant officiellement une brève campagne fondée sur la critique de Donald Trump à un moment où son parti semble encore plus déterminé à accueillir l’ancien président.

« Même si j’apprécie tout le temps et l’énergie que nos partisans ont consacrés, il est important de reconnaître les réalités du paysage politique et la nécessité de consolider notre parti autour d’une seule personne pour vaincre à la fois Donald Trump et le président Biden », a écrit Hurd sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Il a ajouté que Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies sous Trump et gouverneur de Caroline du Sud, « a fait preuve d’une volonté d’articuler une vision du pays différente de celle de Donald Trump et a une compréhension inégalée des complexités de notre politique étrangère. «

Hurd a été le dernier candidat majeur à rejoindre la primaire républicaine déjà bondée lorsqu’il a annoncé sa candidature fin juin. Il quitte la course à peine trois mois plus tard, après avoir échoué à gagner du terrain en tant que modéré pragmatique qui s’est engagé à éloigner le parti du mouvement « Make America Great Again » de Trump. Hurd n’a pas réussi à se qualifier à la fois pour le premier débat du GOP à Milwaukee en août et pour le deuxième débat le mois suivant à Simi Valley, en Californie.

« L’Amérique est à la croisée des chemins et il est temps de s’unir et de faire de Joe Biden un président pour un seul mandat », a écrit Haley sur X en réponse au soutien de Hurd. « Merci @WillHurd pour votre soutien et votre confiance. Nous avons un pays à sauver ! »

Hurd a mis fin à sa campagne à la suite d’un autre candidat républicain, le maire de Miami, Francis Suarez, qui est devenu le premier candidat à la présidentielle à suspendre sa campagne peu de temps après avoir échoué à participer à la première étape du débat.

Hurd n’a pas été invité à l’événement de Milwaukee après avoir manqué les minimums du Comité national républicain en matière de soutien dans les sondages et de nombre suffisant de donateurs pour sa campagne.

Hurd s’est d’abord montré réticent à l’idée de rater le premier débat, arguant que le Parti républicain l’avait bloqué pour avoir refusé de signer un engagement de ses candidats à la présidentielle à soutenir l’éventuel vainqueur de la primaire, même s’il s’agissait de Trump. Les normes du RNC sont « arbitraires, peu claires et manquent de cohérence. Il s’agit d’un processus inacceptable pour une élection présidentielle », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Lorsqu’il n’a pas participé au deuxième débat, Hurd a adopté un ton différent, écrivant sur X que « nous avons raté de peu le cut pour le deuxième débat et notre campagne est à un point d’inflexion ».

Officier clandestin de la CIA qui a travaillé au Pakistan, Hurd a effectué trois mandats à la Chambre jusqu’en janvier 2021 et a été le seul républicain noir de la chambre au cours de ses deux dernières années de mandat. Il représentait le district le plus compétitif du Texas à l’époque, fortement hispanique et s’étendant de la périphérie de San Antonio à El Paso, englobant plus de 800 miles de frontière entre le Texas et le Mexique.

Hurd a choisi de ne pas briguer une réélection en 2020, affirmant qu’il recherchait des opportunités en dehors du Congrès « pour résoudre les problèmes liés à la technologie et à la sécurité nationale ». L’année dernière, il a parcouru le pays pour promouvoir son livre « American Reboot: An Idealist’s Guide to Getting Big Things Done ».

L’homme de 46 ans a longtemps été un farouche antagoniste de Trump, encourageant même le candidat républicain à l’époque à quitter la course de 2016 lorsque le candidat républicain à l’époque a été élu. Cassette « Accès à Hollywood » dans lequel Trump se vante d’avoir agressé sexuellement des femmes a été rendu public dans les dernières semaines précédant le jour du scrutin.

Hurd espérait trouver un écho auprès des électeurs à la recherche d’un républicain favorable aux entreprises, doté d’une solide expérience en matière de sécurité nationale et qui n’avait pas non plus peur de rechercher un consensus bipartisan. Il a annoncé sa candidature en critiquant à la fois Biden et Trump, affirmant que le président n’était pas en mesure de sécuriser la frontière américano-mexicaine, de lutter contre la contrebande de fentanyl qui a conduit à une épidémie d’overdoses américaines, de crimes violents et de sans-abrisme dans les villes du pays.

« Le président Biden ne peut pas résoudre ces problèmes – ou ne le fera pas », a déclaré Hurd dans sa vidéo d’annonce. « Et si nous nommons un homme politique anarchique, égoïste et raté comme Donald Trump – qui a perdu la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche – nous savons tous que Joe Biden gagnera à nouveau. »

Hurd a intensifié ses critiques publiques à l’égard de Trump, l’ancien président ayant été inculpé à plusieurs reprises et fait désormais face à quatre affaires pénales distinctes et à 91 chefs d’accusation au total. Trump détient toujours un avantage en matière de collecte de fonds et une avance considérable dans les premiers sondages primaires.

En conséquence, les quelques moments mémorables de Hurd en tant que candidat à la Maison Blanche sont survenus lorsqu’il a été chahuté par les foules républicaines après avoir répété des affirmations selon lesquelles Trump, s’il obtenait l’investiture du GOP, perdrait les élections générales au profit de Biden.

« Donald Trump court pour éviter la prison », a déclaré Hurd lors d’un dîner républicain en juillet dans l’Iowa. Lorsque des huées soutenues ont suivi, il a répondu : « Écoutez, je sais que la vérité est dure. »