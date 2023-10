Will Hurd suspend la campagne présidentielle de 2024

L’ancien représentant du Texas Will Hurd a suspendu lundi sa campagne présidentielle, devenant ainsi le deuxième candidat républicain notable à mettre fin à sa course à l’investiture républicaine.

« Malheureusement, il est devenu clair pour moi et mon équipe que le moment est venu de suspendre notre campagne », a déclaré Hurd dans un communiqué. Il a également apporté son soutien à l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, la qualifiant de « meilleure personne dans cette course » pour relever les défis auxquels le pays est confronté.

« L’ambassadrice Haley a montré sa volonté d’articuler une vision du pays différente de celle de Donald Trump et a une compréhension inégalée des complexités de notre politique étrangère », a poursuivi Hurd. « Je soutiens de tout cœur l’ambassadrice Haley et j’ai hâte de la soutenir pour le reste de cette course. »

Haley a répondu en remerciant Hurd une publication sur la plateforme de médias sociaux X: « L’Amérique est à la croisée des chemins et il est temps de s’unir et de faire de Joe Biden un président pour un seul mandat. »

Hurd a eu du mal à prendre son élan dès le début. L’ancien membre du Congrès du Texas a attiré l’attention avec ses critiques constantes à l’égard de l’ancien président Trump, mais il n’a pas réussi à se qualifier jusqu’à présent pour les deux débats du GOP.

Lors du dîner du Lincoln Day organisé par le GOP de l’Iowa en juillet, Hurd a été accueilli par un chœur de huées après avoir déclaré : « Donald Trump ne se présente pas à la présidence pour rendre à nouveau sa grandeur à l’Amérique… Donald Trump se présente pour éviter la prison. »

Lors d’une visite à la foire de l’État de l’Iowa le 18 août, Hurd et son équipe ont visité un tableau où les visiteurs étaient encouragés à écrire le travail de leurs rêves. Les spectateurs s’attendaient à ce que Hurd écrive « président ». Mais, peut-être dans un moment de conscience de sa position dans le domaine de 2024, Hurd a plutôt écrit « fonctionnaire ».

Hurd a indiqué à NBC News le mois dernier qu’il n’envisagerait peut-être pas d’abandonner avant l’hiver. Mais c’était avant qu’il ne parvienne à participer au deuxième débat du GOP le 27 septembre en Californie.

« Mon équipe et moi évaluons constamment si nous avons les ressources nécessaires pour tracer la voie vers la victoire », a écrit Hurd le jour du débat.

Il appelle désormais le reste du camp républicain à suivre son exemple afin que les électeurs du parti puissent se consolider derrière une alternative à Trump.

« Il est important de reconnaître les réalités du paysage politique et la nécessité de consolider notre parti autour d’une seule personne pour vaincre à la fois Donald Trump » et le président Joe Biden, a déclaré Hurd dans son communiqué.

Hurd a représenté un district swing au Texas pendant trois mandats, remportant le siège en 2014 et le conservant lors de plusieurs courses difficiles avant de décider de ne pas se présenter aux élections en 2020.