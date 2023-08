Will Grier brille dans un éventuel acte final avec les Cowboys après l’échange de Trey Lance

Will Grier avait l’air et sonnait comme si son dernier acte avec ces Cowboys de Dallas consistait à lancer 305 verges avec le quart-arrière vedette Dak Prescott. comme son appelant.

Doux-amer, en effet, comme l’a dit le joueur de cinquième année.

Grier a participé à quatre touchés lors d’une victoire de 31-16 contre les Raiders de Las Vegas lors d’une finale de pré-saison samedi soir, un jour après que les Cowboys aient semblé remplir son rôle de troisième corde en acquérant Trey Lance dans un échange avec San Francisco.

En savoir plus: L’échange des Cowboys contre Trey Lance est opportuniste

Avec Prescott à l’oreille, Grier a complété 29 des 35 passes avec deux touchés et a couru 54 verges avec deux autres scores dans un chant du cygne probable de Dallas après deux saisons derrière le remplaçant Cooper Rush, et sans prendre de photo en saison régulière.

Le propriétaire Jerry Jones a déclaré que Grier était ému avant le match, sachant ce que l’échange de Lance signifiait pour son avenir. Grier l’a confirmé après le match, s’arrêtant plusieurs fois pour se ressaisir tout en répondant aux questions des journalistes.

« Le plus difficile pour moi, c’est de quitter cet endroit, pour être honnête », a déclaré Grier. « Nous sommes devenus très proches de l’équipe. C’est la partie la plus difficile de ce que nous faisons. J’ai traversé des choses plus difficiles, je vais rebondir et tout ira bien. »

Damien Williams a réussi un touché de 24 verges pour les Raiders, qui jouaient quelques heures après que le champion de la NFL Josh Jacobs ait mis fin à l’impasse de son contrat en acceptant un contrat d’un an.

La défaite a mis fin à une séquence de six victoires consécutives en pré-saison pour Las Vegas, qui était à égalité avec Pittsburgh pour la plus longue séquence de la NFL après la fin du record de 24 matchs de Baltimore à Washington la semaine dernière.

Après la passe de 15 verges de Grier au porteur de ballon recrue Hunter Luepke pour une avance de 21-10 à la fin de la première mi-temps, Prescott a levé les poings de la même manière qu’après ses propres touchés et a célébré avec le coordinateur offensif Brian Schottenheimer et l’entraîneur Mike McCarthy.

En savoir plus: 49ers, Shanahan n’a pas réussi à donner une réelle chance à Trey Lance

Une fois le match terminé, Prescott était plus sobre, soulignant que ses pensées allaient vers Grier alors qu’il répondait aux questions sur l’ajout de Lance.

« Honnêtement, c’est une situation difficile », a déclaré Prescott. « J’adore ce type là-bas. Nous allons accueillir Trey et c’est ce que vous faites en tant que coéquipier. Je suis une personne très altruiste, donc cela ne va en aucun cas changer. Mais mon cœur est avec ce type. là en ce moment. »

Grier, dont les deux seuls matchs de saison régulière ont eu lieu en tant que recrue avec la Caroline en 2019, a pris chaque cliché pour les Cowboys avec Rush bien ancré dans le rôle derrière Prescott.

Les partants ont représenté les deux équipes, dont le quart-arrière Jimmy Garoppolo une semaine après ses débuts à Las Vegas. Presque tous les partants de Dallas n’ont pas joué du tout lors de la pré-saison.

Reportage de l’Associated Press.