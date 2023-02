Will Greenwood: le combo Marcus Smith-Owen Farrell n’est pas le plus grand souci de l’Angleterre après la défaite des Six Nations contre l’Écosse | Actualités du rugby à XV

L’Angleterre Owen Farrell a été abattu après la défaite face à l’Ecosse samedi

Will Greenwood pense que l’Angleterre doit revenir à la sélection de centres spécialisés et d’un demi-mouche, mais dit que des problèmes plus larges autour du jeu offensif devraient être au centre des préoccupations.

La décision du nouvel entraîneur-chef Steve Borthwick de continuer à déployer le capitaine Owen Farrell à l’intérieur du centre avec Marcus Smith à l’ouvreur a fait l’objet d’un examen minutieux après la défaite 29-23 contre l’Écosse lors du match d’ouverture des Six Nations samedi à Twickenham.

L’ancien centre anglais préférerait voir un spécialiste au n ° 12, bien qu’il reconnaisse que les options sont limitées suite à la décision de Borthwick d’abandonner Manu Tuilagi, et avec le duo de milieu de terrain Henry Slade et Elliot Daly tous deux écartés en raison d’une blessure avec 21 ans. Dan Kelly, star des Leicester Tigers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Will Greenwood pense que le partenariat Owen Farrell-Marcus Smith pour l’Angleterre pourrait avoir été le résultat de la nature “légèrement forcée” des options disponibles de Steve Borthwick. Will Greenwood pense que le partenariat Owen Farrell-Marcus Smith pour l’Angleterre pourrait avoir été le résultat de la nature “légèrement forcée” des options disponibles de Steve Borthwick.

Cependant, parler à Sky Sports NouvellesGreenwood a ajouté qu’il estimait que la plus grande préoccupation concernait le travail que Borthwick et l’entraîneur d’attaque Nick Evans devaient faire pour encourager les joueurs à ne pas se tenir loin de la ligne défensive adverse lorsqu’ils étaient à l’offensive.

“J’ai en quelque sorte senti que [England need to] choisissez un ouvreur et choisissez deux centres », a déclaré Greenwood. « La main de Steve a été légèrement forcée; il aurait pu choisir Manu, mais avec Dan Kelly absent – je pense que c’est là qu’ils auraient pu aller – Slade absent, Daly absent, beaucoup de ses centres n’étaient pas disponibles.

“Ce n’est pas pour excuser la performance, mais je pense toujours que l’Angleterre devrait choisir un n ° 10 et deux centres.

“Si vous enlevez les individus et explorez réellement ce que ces individus font, après avoir regardé le match trois fois maintenant pour essayer de trouver des pousses de récupération, tout est un peu trop profond et non pertinent pour le personnel.

Duhan van der Merwe a ouvert la voie à l’Écosse avec deux essais lors de la victoire contre l’Angleterre

“Je pense en fait que c’est plus un problème pour Nick Evans et l’équipe d’entraîneurs de donner aux joueurs la confiance nécessaire pour aller ‘il y a le nez de l’opposition, allez-y et ne revenez pas ici et donnez l’initiative à l’opposition’.”

Deux essais de Duhan van der Merwe et un chacun pour Huw Jones et Ben White ont aidé l’Écosse à remporter une victoire avec un point de bonus contre l’Angleterre, ce qui leur a permis de remporter la Calcutta Cup pour la troisième année consécutive – la première fois qu’ils y sont parvenus depuis 1972.

Borthwick, qui a été nommé remplaçant d’Eddie Jones en décembre, a reconnu les défis auxquels l’Angleterre est confrontée avec la prochaine Coupe du monde de rugby en France dans huit mois à peine.

Pourtant, Greenwood est convaincu que toute discussion sur la Coupe du monde devrait être mise de côté pour le moment, l’accent devant être uniquement mis sur la visite de l’Italie, une équipe qui n’a jamais battu l’Angleterre, à Twickenham dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre, Will Greenwood, estime que l’entraîneur-chef Steve Borthwick a besoin de plus de temps et de travail pour améliorer la qualité globale de son équipe. Le vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre, Will Greenwood, estime que l’entraîneur-chef Steve Borthwick a besoin de plus de temps et de travail pour améliorer la qualité globale de son équipe.

“Nous sommes là où nous en sommes, et je pense que Steve Borthwick est sorti et a dit” J’ai hérité d’une équipe qui n’est de classe mondiale dans aucun département “”, a déclaré Greenwood.

“Il a souligné le ruck, et il semble qu’il ait résolu quelques-uns de ces problèmes. Mais le plus gros problème est que nous sommes là pour être pris par de meilleures équipes, nous sommes incapables de mettre les équipes de côté lorsque nous sommes devant, et il a besoin de plus de temps et de plus de travail.

“Je suis toujours un fan anglais positif, ce sont des temps difficiles, et cela a été une période assez maigre pour les victoires et la gloire, mais nous espérons que nous ne sommes qu’à quelques jours de remporter une victoire.

« Oublions la France en septembre et octobre, il faut faire une série de résultats dans ce Six Nations qui nous permette de sentir que nous commençons à progresser.

L’Italie a posé beaucoup de problèmes à la France, championne en titre des Six Nations, avant de subir une courte défaite à Rome

L’Italie est entrée dans les Six Nations de cette année soutenue par la fin d’une longue course sans victoire dans le tournoi avec une victoire sur le Pays de Galles lors du dernier match de 2022 et une victoire sur l’Australie lors de la série des nations d’automne, poussant la France jusqu’au bout dans son match d’ouverture dimanche avant tombant finalement à une défaite 29-24.

Greenwood a vu cette courte défaite contre les champions en titre des Six Nations comme un signe supplémentaire des progrès réalisés par l’Italie depuis que l’ancien international néo-zélandais Kieran Crowley a pris les commandes, mais s’attend toujours à ce que l’Angleterre l’emporte à Twickenham ce week-end.

“Ils se sont vraiment développés sous Crowley”, a déclaré Greenwood. “Ils jouent vraiment et explorent en profondeur.

“Maintenant, vous pouvez voir la qualité dont ils disposent. Je pense certainement qu’ils poseront les questions de défense de Kevin Sinfield car ils l’exécutent de pratiquement partout avant de passer à l’option de coup de pied.

“Je ne tiens rien pour acquis et les records sont là pour être battus, mais l’Angleterre n’a jamais perdu contre l’Italie. Je pense que nous devons absolument nous préparer pour un test match très intense, mais en tant que fan, je ne m’attends pas à ce qu’ils le fassent. perdre.”